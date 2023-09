“Më pëlqen që ai e tha këtë”/ Trump kënaqet me lëvdata nga Putini dhe jep premtimin: Do ta ndaloj luftën në Ukrainë brenda një dite

Plani i ish-presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë ka një mbështetës të fortë: Presidentin rus Vladimir Putin. Dhe Trump po e mirëpret lavdërimin.









“Presidenti Putin tha, ‘Me siguri kemi dëgjuar që zoti Trump thotë se do të zgjidhë të gjitha çështjet e ndezura brenda disa ditësh, përfshirë krizën ukrainase. Nuk mund të mos ndihemi të lumtur për këtë.’ Çfarë mendoni për këtë? E mirëpretni këtë mbështetje?” Kristen Welker e NBC e pyeti Trumpin gjatë një interviste në “Meet the Press”.

“Epo, më pëlqen që ai tha këtë. Sepse kjo do të thotë se ajo që po them është e drejtë”, tha Trump në intervistën që u transmetua të dielën.

Kandidati aktual i GOP ka thënë se ai do t’i jepte fund luftës në Ukrainë brenda një dite – një premtim që ka ngjallur shqetësim nga udhëheqësit ukrainas, të cilët kanë frikë se plani i thjeshtuar i Trump do të përfshinte përpjekjet e SHBA-së për t’i dhënë Rusisë tokën ukrainase.

Pushtimi i paprovokuar i Putinit në Ukrainë është dënuar gjerësisht dhe është luftuar kundër nga SHBA dhe aleatët e saj perëndimorë.

Gjatë intervistës, Trump promovoi atë që ai e përshkroi si një marrëdhënie pozitive me Putinin, ndërsa pretendoi se “nuk kishte njeri më të ashpër se unë për Rusinë”.

“Jam marrë vesh me Putinin. Më lejoni t’ju them, unë shkova shumë mirë me të. Dhe kjo është një gjë e mirë, jo një gjë e keqe”, tha Trump. “Ai ka 1700 raketa bërthamore. Dhe ne po ashtu. Por, shikoni, kjo është një gjë e mirë. Të kuptosh është në rregull. Por unë u përballa me forcë”.

Trump tërhoqi kritika për faktin se ndonjëherë ishte në anën e Putinit gjatë presidencës së tij. Në një samit në Helsinki në vitin 2018, Trump tha se i besonte Putinit mbi agjencitë e inteligjencës amerikane, kur tha se Rusia nuk kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. “Presidenti Putin thotë se nuk është Rusia. Unë nuk shoh ndonjë arsye pse do të ishte”, tha ai.