NASA thekson se në Planetin ‘Mars’, oksigjeni prodhohet për herë të parë falë eksperimentit ‘MOXIE’

Eksperimenti MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) vërtetoi se është e mundur të nxirret me sukses oksigjeni në atmosferën e planetit Mars!









MOXIE është një pajisje e vendosur brenda roverit Perseverance të NASA-s, i cili ka kryer eksperimente që nga shkurti 2021, duke prodhuar gjithsej 122 gram oksigjen në 16 vrapime. Ky zbulim ofron perspektiva premtuese për misionet e ardhshme në Mars.

Procesi i prodhimit të oksigjenit ndjek hapat e mëposhtëm të elektrolizës: Ajri i pastruar kompresohet, nxehet dhe dërgohet përmes elektrolizuesit të oksidit të ngurtë, duke e zbërthyer dioksidin e karbonit në monoksid karboni dhe jone oksigjeni. Jonet e oksigjenit që rezultojnë më pas rikombinohen në oksigjen molekular (O2), i cili mund të përdoret ose për frymëmarrje ose si shtytës raketash. Çdo operacion i MOXIE zgjat disa orë, duke prodhuar deri në 10 gram oksigjen që merr frymë.

Zëvendës administratorja e NASA-s, Pam Melroy, nënvizon rëndësinë e kësaj arritjeje, duke theksuar potencialin e saj për të furnizuar astronautët e ardhshëm me ajër të frymëmarrjes dhe karburant raketash, duke mbështetur kështu një prani afatgjatë hënore dhe misione eksplorimi njerëzor në Mars.

Megjithëse nivelet e prodhimit të MOXIE mund të duken minimale, është treguar se atmosfera marsiane mund të jetë një burim i vlefshëm. Edhe në një skenar të rastit më të keq, MOXIE mund të plotësojë furnizimet me oksigjen, duke reduktuar nevojën për të transportuar sasi të mëdha nga Toka. Studiuesit, të udhëhequr nga Michael Hetst i Institutit të Teknologjisë në Massachusetts MIT, tani po synojnë të zhvillojnë një sistem të integruar, i cili do të përfshijë një version të përmirësuar të pajisjes për nxjerrjen e oksigjenit, mundësinë e lëngëzimit të gazit dhe një mjet për ruajtjen e sasive të prodhuara. të oksigjenit.

Misionet e ardhshme në Mars do të kërkojnë burime të konsiderueshme oksigjeni. Për të mbështetur një ekip astronautësh që do të jenë në Mars për një periudhë të gjatë kohore, si dhe për të furnizuar anijen kozmike, do të nevojiten rreth 500 tonë metrikë oksigjen. Megjithëse eksperimenti i suksesshëm MOXIE jep shpresë për udhëtim në planetin e kuq, ai është vetëm një nga shumë sfidat që duhet të adresohen përpara se njerëzit të mund të qëndrojnë për një periudhë të konsiderueshme kohore në Mars.

Si përfundim, nxjerrja e suksesshme e oksigjenit në atmosferën marsiane nga MOXIE është një hap i rëndësishëm që mund t’i afrojë njerëzit më afër ëndrrës për t’u bërë një… specie shumëplanetare.