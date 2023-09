Pse Kina po i jep satelitë Egjiptit?

Egjipti është bërë vendi i parë afrikan me aftësinë për të mbledhur, integruar dhe testuar satelitët (AIT), pas dorëzimit të dy prototipeve të satelitëve të financuar nga Kina për projektin satelitor MisrSat II. Zyrtari ekzekutiv i Agjencisë Hapësinore Egjiptiane, Sherif Sedky, deklaroi se testet e kryera në modelet satelitore inauguruan montimin, integrimin dhe qendrën më të madhe të testimit të satelitëve në Afrikë dhe Azinë Perëndimore, të ndërtuar përmes një granti nga Pekini. Kjo qendër jo vetëm që lokalizon industrinë satelitore në Egjipt, por gjithashtu e pozicionon vendin si lider në transferimin e teknologjisë në Afrikë. Dorëzimi i modelit të fluturimit të satelitit MisrSat II është planifikuar për një datë të mëvonshme. Për më tepër, Ministri egjiptian i Bashkëpunimit Ndërkombëtar, të tilla si aplikacionet e sensorit në distancë. Ndërkohë, ambasadori kinez në Egjipt, Liao Liqiang, theksoi arritjen historike në bashkëpunimin hapësinor mes dy vendeve, duke nxitur më tej zhvillimin e teknologjisë hapësinore në Afrikë.









Konteksti historik

Në janar 2019, Pekini dhe Kajro nënshkruan një grant prej 72 milionë USD për programin hapësinor të Egjiptit, duke shënuar grantin e tretë nga Kina për një projekt satelitor. Në vitet në vijim, inxhinierët egjiptianë dhe kinezë do të bashkëpunojnë në funksionimin e satelitit duke përfshirë stacionin e tij të kontrollit tokësor dhe sistemin e aplikimit. Egjipti ka njoftuar se sateliti MisrSat II do të lëshohet nga Kina në tetor. Sateliti pritet të niset nga Kajro më 28 qershor dhe t’i nënshtrohet testimit përfundimtar në Kinë përpara nisjes së tij. dhe është projektuar të ketë një jetëgjatësi prej pesë vjetësh nga data e lëshimit të saj. Veçanërisht, ambasadori Liqiang, theksoi rëndësinë e projektit duke iu referuar atij si arritja e “katër të parave”. Së pari, Egjipti është kombi pionier për t’u angazhuar në bashkëpunim satelitor me Kinën në kuadrin e Iniciativës Brez dhe Rrugë. Së dyti, Kina do të ndihmojë Egjiptin në krijimin e një asambleje gjithëpërfshirëse satelitore, integrimi dhe qendre testimi, ku shkencëtarët dhe inxhinierët kinezë dhe egjiptianë do të kryejnë bashkërisht montimin dhe testimin e MisrSat II të Egjiptit. Pika e tretë përfshin mbështetjen e Kinës në ndërtimin e ekipit të hapësirës ajrore të Egjiptit dhe ofrimin e trajnimeve të përbashkëta për ekspertët egjiptianë të hapësirës ajrore. Së fundmi, pas përfundimit të projektit, Egjipti do të bëhet vendi i parë afrikan me montim të plotë satelitor dhe aftësi testimi të integrimit.

Sateliti MisrSat II është raportuar të ketë aftësi me rezolucion të lartë deri në 2 metra, që pritet të luajë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e Egjiptit Vizioni 2030 për zhvillim të qëndrueshëm. Zyrtarët egjiptianë kanë deklaruar se sateliti do të përdorë në mënyrë efektive burimet kombëtare duke identifikuar me saktësi llojet e të korrave dhe shpërndarjen e tyre bazuar në kushtet atmosferike dhe tokësore, duke eksploruar burimet minerale, duke lehtësuar planifikimin urban dhe duke monitoruar transformimet bregdetare. Ky transferim satelitor shënon një arritje të rëndësishme për Kinën, pasi kjo është hera e parë që po kryen një test gjithëpërfshirës në një satelit të tërë jashtë shtetit në shkallë të gjerë dhe po zbaton me sukses një projekt bashkëpunimi satelitor në një vend të huaj për herë të parë. Agjencia Egjiptiane e Hapësirës shkroi gjithashtu një memorandum mirëkuptimi (MoU) me Qendrën Kineze të Zbulimit në Distanca Satelitore Tokësore (LASAC) për të dhënat e sensorit në distancë. Agjencia Saudite e Hapësirës ka qenë në diskutime edhe me ndërmarrjet kineze.

Kina ka investuar në ndërtimin e vendeve të reja të lëshimit dhe ka parë hyrjen e kompanive shtetërore dhe të sektorit privat në industrinë e satelitëve. Pekini aktualisht ka mbi 700 satelitë funksionalë në orbitë, me afërsisht gjysma e tyre që përdoren nga ushtria për të monitoruar forcat amerikane në nivel global. Për më tepër, sistemi Beidou i Kinës, një alternativë ndaj Sistemit të Pozicionimit Global të operuar nga SHBA (GPS), përbëhet nga më shumë se 30 satelitë. Veçanërisht, lojtarët shtetërorë dhe tregtarë të Kinës në sektorin e hapësirës kanë përshkruar planet për mbi 70 lëshime në vitin 2023, duke nënkuptuar zgjerimin e vazhdueshëm të aktiviteteve hapësinore të vendit.

Egjipti renditet si marrësi i tretë më i madh i ndihmës ushtarake amerikane në nivel global, pas vetëm Ukrainës dhe Izraelit. Në të njëjtën kohë, Egjipti është shfaqur si një bashkëpunëtor i rëndësishëm i Lindjes së Mesme në Iniciativën e Kinës “Belt and Road” (BRI), duke tërhequr investime të konsiderueshme kineze në vitet e fundit. Ka më shumë se 1500 ndërmarrje kineze që operojnë në Egjipt, të fokusuara në sektorë të ndryshëm si teknologjia e informacionit, sigurimi i energjisë elektrike, telekomunikacioni dhe transporti. Kina dhe Egjipti kanë krijuar një partneritet gjithëpërfshirës, ​​me një portofol bashkëpunimi total prej rreth 1.7 miliardë dollarë. Ky financim është ndarë për sektorë të ndryshëm zhvillimi, duke përfshirë energjinë elektrike, kujdesin shëndetësor, arsimin, formimin profesional, etj. Në vitin 2022, bashkëpunimi mes dy vendeve thellohet më tej; bashkëpunimi teknik për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. Çuditërisht, ky bashkëpunim u shtri edhe në Agjencinë Hapësinore Egjiptiane, ndër iniciativa të tjera.

Ngatërresa gjeopolitike

Për më tepër, vende si Pakistani dhe Egjipti janë të prirur të rrisin varësinë nga Kina për infrastrukturën e tyre dixhitale dhe mund të jenë të predispozuar për të inkorporuar internetin satelitor kinez në rrjetet e tyre. Kjo e bën një rezultat të mundshëm integrimin e brezit të gjerë kinez të orbitës së ulët të tokës (LEO) në sistemet e tyre ekzistuese të rrjetit. Kjo për shkak se infrastruktura e tyre dixhitale tashmë mbështetet shumë në asetet kineze, duke përfshirë kabllot nëndetëse, linjat e fibrave optike, rrjetet 5G dhe stacionet tokësore satelitore. Për më tepër, ndikimi i fortë ekonomik i Kinës në ekonomi të ndryshme i jep Pekinit fuqinë për të penguar miratimin e shërbimeve amerikane. Ndërkohë, vendet, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Rusinë dhe Tajvanin, po kërkojnë gjithashtu të zhvillojnë plejada e tyre dhe rrjetet me brez të gjerë satelitor. Për shembull, Roscosmos ruse ka ftuar Algjerinë dhe Egjiptin të marrin pjesë në ndërtimin e një stacioni hapësinor rus. Propozimi synon të ndërtojë stacionin duke inkurajuar të dy vendet të zhvillojnë njësitë e tyre kombëtare hapësinore. E fundit, gara hapësinore synon të ofrojë internet satelitor në kohë reale, me vonesë të ulët për komunikim industrial dhe tregtar, si dhe të ofrojë transmetim më të shpejtë të të dhënave që mund të jenë shumë kritike taktikisht. Kjo vjen në mes të Egjiptit që fiton ofertën për të pritur Agjencinë Hapësinore Afrikane që mund të rrisë më tej interesin e Kinës në vend për aktivitete të lidhura me hapësirën.

Kina thuhet se po planifikon të zhvillojë një rrjet të gjerë satelitor në orbitën afër Tokës, duke synuar të ofrojë shërbime globale të internetit dhe të konkurrojë kundër Starlink të Elon Musk. Projekti, i njohur si “Guo Wang”, përfshin më shumë se 12,000 satelitë në pronësi të China Satellite Network Group Co. Orari i nisjes aktualisht është i panjohur, por shkalla e rrjetit do të rivalizojë plejadën e planifikuar të SpaceX me mbi 12,000 satelitë deri në vitin 2027. Konstelacioni pritet të vendoset me shpejtësi për të siguruar një pozicion në orbitë të ulët dhe për të parandaluar Starlink nga dominimi i burimeve. Satelitët kinezë gjithashtu mund të pajisen me aftësi “anti-Starlink” për mbikëqyrje dhe misione të tjera.

Për këtë qëllim, ekspertët thonë se “strategjia e Kinës është të fokusohet në vendet në zhvillim, të cilat përballen me kufizime me financim” dhe “shënjestron vendet që nuk kanë asnjë satelit në orbitë”. Satelitët kinezë janë tërheqës për vendet në zhvillim për shkak të përballueshmërisë së tyre, ndërsa Kina ofron ndihmë financiare për marrëveshjet satelitore, së bashku me përfitime shtesë si transferimi i teknologjisë dhe trajnimi. Pekini gjithashtu ka qenë i fokusuar në Korridorin e Informacionit të Hapësirës Brez dhe Rrugë, i cili u mundëson vendeve pjesëmarrëse të aksesojnë aftësitë e satelitit dhe lëshimit në hapësirë, duke përmirësuar menaxhimin e burimeve të tyre, parashikimin e motit, reagimin ndaj katastrofave, lidhjen me internetin dhe reduktimin e varësisë nga satelitët amerikanë. Në këtë mënyrë, duke i ofruar Kinës vullnet të mirë, ndikim dhe akses në objektet dhe aftësitë partnere.

Aktualisht, Pekini është i interesuar të ndërtojë rrjete satelitore me sensorë të largët në kontinentin afrikan që lejojnë Kinën të “mbështesë integrimin logjistik të shteteve partnere të Brezit dhe Rrugës (BRI). Kina luajti një rol vendimtar në lëshimin e dy satelitëve të parë të komunikimit të Nigerisë në 2007 dhe 2011, respektivisht. Për më tepër, Pekini ishte përgjegjës për vendosjen e satelitit inaugurues të komunikimit të Algjerisë në 2017. Në vitin 2018, Tunizia u bë vendi i parë jashtë Kinës që priti një stacion marrës tokësor për Sistemin e Navigimit Satelitor Beidou, sipas analistëve. Për më tepër, Kina ndihmoi Etiopinë dhe Sudanin në lëshimin e satelitëve të tyre të parë në 2019.

Me bashkëpunime dhe partneritete të vazhdueshme, Kina vazhdon të zgjerojë ndikimin e saj në fushën e eksplorimit të hapësirës dhe teknologjisë satelitore në mbarë botën. Grantet e satelitëve egjiptianë përputhen me ambicien më të gjerë të Kinës për të zgjeruar praninë e saj në hapësirën dhe shërbimet e bazuara në satelit, duke mbështetur gjithashtu Iniciativën e saj Brez dhe Rrugë dhe duke rritur interesat e saj strategjike në Afrikë, duke lejuar kështu Pekinin për të formësuar peizazhin global të komunikimit dhe lidhjes satelitore. Prania e saj në zgjerim në industrinë e satelitëve pasqyron gjithashtu fokusin strategjik të Kinës në vendet në zhvillim që kanë fuqi të kufizuar për të negociuar ose për të kontrolluar drejtimin e projekteve./ Geopolitical Monitor