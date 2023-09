Shefi i NATO-s paralajmëron aleatët e Ukrainës që të përgatiten për “një luftë të gjatë”

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg paralajmëroi se lufta që presidenti rus Vladimir Putin po bën kundër Ukrainës do të përfundojë besohet vonë.









“Shumica e luftërave zgjasin më shumë se sa pritej kur fillojnë fillimisht”, Stoltenberg në një intervistë me grupin mediatik gjerman Funke të botuar të dielën. “Prandaj ne duhet të përgatitemi për një luftë të gjatë në Ukrainë”.

“Ne të gjithë duam një paqe të shpejtë”, tha Stoltenberg. “Në të njëjtën kohë, ne duhet të pranojmë se nëse [Presidenti ukrainas Volodymyr] Zelenskyy dhe ukrainasit pushojnë së luftuari, vendi i tyre nuk do të ekzistojë më. Nëse presidenti Putin dhe Rusia pushojnë së luftuari, ne do të kemi paqe”.

Kreu i Këshillit të Sigurimit të Ukrainës, Oleksiy Danilov, në një artikull të publikuar të shtunën në mbrëmje, tha se mënyra e vetme për t’i dhënë fund luftës është nëse aleatët e Kievit përshpejtojnë dërgesat e armëve. “Refuzimi ose vonimi i transferimit të armëve moderne në forcat e armatosura ukrainase është një inkurajim i drejtpërdrejtë për kremlinin për të vazhduar luftën, jo anasjelltas”, tha Danilov.

Ushtria ukrainase ndërkohë vazhdoi kundërofensivën e saj, me sulme me dronë që synonin Krimenë dhe Moskën të dielën, sipas ministrisë ruse të mbrojtjes. Sulmet ndërprenë trafikun ajror dhe shkaktuan zjarr në një depo nafte.

Të dielën gjithashtu u panë raketat ruse që goditën një objekt bujqësor në rajonin Odesa të Ukrainës, sipas ushtrisë së Ukrainës.

Të hënën, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë – gjykata më e lartë e Kombeve të Bashkuara – do të dëgjojë kundërshtimet e Rusisë ndaj një çështjeje të ngritur nga Ukraina, e cila argumenton se Rusia po abuzon me ligjin ndërkombëtar duke pretenduar se pushtimi ishte i justifikuar për të parandaluar gjenocidin e supozuar. Reuters raporton se seancat do të zgjasin deri më 27 shtator.