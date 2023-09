Dëshironi të jetoni me shëndet dhe lumturi? Tri këshilla nga neurologu më i vjetër në botë!

Neurologu amerikan, dr. Howard Tucker, zuri vendin e rekordmenit në listën Guinness









Ai u shpall mjeku më i vjetër që merret me mjekësi që nga viti 1947. Duke qenë se ai është ende duke e kryer në mënyrë aktive rolin e tij si mjek dhe neurolog në moshën 101-vjeçare, kureshtarët shpesh pyesin se si arrin ta mbajë trurin të mprehtë dhe të fokusuar?

“Gjenet e mira dhe pak fat mund të jenë një fillim i mirë, por ekziston një parim sipas të cilit çdokush mund ta zbatojë mbajeni mendjen tuaj aktive përmes punës dhe aktiviteteve sociale dhe rekreative”, zbulon doktor Tucker.

Ndërsa plakemi, kalojmë nëpër ndryshime natyrore që ndikojnë në aftësitë tona mendore. Disa zona të trurit mund të tkurren, komunikimi midis neuroneve bëhet më pak efikas dhe rrjedha e gjakut gjithashtu kalon në një vëllim të reduktuar. Ashtu si të gjithë muskujt e tjerë të trupit, truri ynë ka nevojë për stërvitje të vazhdueshme në mënyrë që të përmirësohet. Tri ritualet e mëposhtme të shëndetit mendor që dr. Tucker përdor çdo ditë.

Unë shkoj në punë

Studimet tregojnë një lidhje midis daljes në pension dhe rritjes së rënies kognitive, prandaj ky mjek veteran nuk po mendon ende për pensionim. “Puna ime kërkon të ekzaminoj një sërë lëndësh mjekësore dhe të mendoj për problemet.

“Të qëndrosh në rrjedhën e përparimeve më të fundit në neurologji e mban trurin tim të angazhuar”, shton dr. Tucker.

Vullnetarizmi, pasioni dhe të mësuarit e aftësive të reja mund të ofrojnë stimulim të madh mendor. Në fillim të viteve gjashtëdhjetë të shekullit të kaluar, pas praktikës së rregullt mjekësore, ky neurolog ndoqi shkollën e mbrëmjes për jurist. Provimin e kaloi në moshën 67-vjeçare.

Unë jam i shoqërueshëm

Një studim tjetër vërteton se lidhjet e forta shoqërore mund të ndihmojnë në ruajtjen e kujtesës dhe funksionit kognitiv.

“Fatkeqësisht, shumë nga miqtë e mi më të ngushtë, anëtarët e familjes dhe kolegët e mi kanë ndërruar jetë. Megjithatë, jam i lumtur që puna ime më lejoi të krijoj marrëdhënie me kolegë më të rinj. Bashkëshortja ime Sara dhe unë e vëmë darkën dhe shoqërimin me njerëz të komunitetit lart në listën e prioriteteve”, tregon doktori.

“Ne hamë të paktën dy herë në javë me vajzën tonë dhe burrin e saj dhe me djalin tonë dhe gruan e tij. Na pëlqen të provojmë restorante të reja me miqtë dhe kolegët”, shton ai.

Unë lexoj dhe studioj

“Kur nuk lexoj për përparimet dhe trajtimet më të fundit në neurologji, më pëlqen të lexoj biografi dhe tregime detektive.

Nëse zhyteni në një libër të mirë, beletristikë, truri juaj përpunon informacione të reja. Unë besoj se ky është çelësi për të mbajtur mendjen tuaj të mprehtë” – përfundon neurologu Tucker.

Dr. Howard Tucker është gjithashtu aktiv në rrjetet sociale; në TikTok, Instagram dhe Facebook.