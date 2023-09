“Jemi vetëm në univers apo jo?”- NASA zbulon shenja jete në një planet tjetër!

Shkencëtarët e NASA-s kanë zbuluar prova jete të mundshme në një planet mbi 100 vjet dritë larg.









Teleskopi Hapësinor James Webb i agjencisë hapësinore zbuloi një molekulë të quajtur dimetil sulfid, ose DMS, në planetin e largët, i cili në Tokë mund të prodhohet vetëm nga jeta, sipas një raporti nga BBC.

“Në Tokë, DMS prodhohet vetëm nga jeta. Pjesa më e madhe e tij në atmosferën e Tokës emetohet nga fitoplanktoni në mjediset detare,” i tha BBC-së profesori i Universitetit të Kembrixhit Nikku Madhusudhan, i cili drejtoi studimin.

Zbulimi shënon herën e parë që astronomët kanë zbuluar DMS të mundshme në një planet që rrotullohet rreth një ylli të largët, sipas raportit.

Së bashku me zbulimin e DMS, studiuesit e NASA-s thonë se kanë zbuluar gjithashtu metan dhe CO2 në atmosferën e planetit, një shenjë që planeti mund të jetë shtëpia e një oqeani ujor.

Planeti, i quajtur K2-18b, ndodhet rreth 120 vite dritë larg dhe është pothuajse 9 herë më i madh se Toka. Planeti i largët kishte shënuar tashmë të gjitha kutitë që studiuesit kërkojnë në përgjithësi kur vlerësojnë nëse një planet mund të mbajë jetë, duke përfshirë temperaturën e tij, praninë e karbonit dhe ujin potencialisht të lëngshëm.

Konfirmimi se planeti ka DMS do të ishte një “marrëveshje e madhe”, tha Madhusudhan për BBC, duke shtuar se do të nevojiten më shumë kërkime dhe se ai ndjen “një përgjegjësi për ta rregulluar këtë nëse po bëjmë një pretendim kaq të madh”.

Teleskopi Hapësinor James Webb vlerëson planetët e largët duke analizuar dritën që kalon nëpër atmosferën e tyre, e cila përmban nënshkrime kimike të molekulave.

“Detajet mund të deshifrohen duke e ndarë dritën në frekuencat e saj përbërëse më tepër si një prizëm që krijon një spektër ylberi. Nëse pjesë të spektrit që rezulton mungojnë, ai është përthithur nga kimikatet në atmosferën e planetit, duke u mundësuar studiuesve të zbulojnë përbërjen e tij. ” raportoi BBC.

Teleskopi Hubble i NASA-s fillimisht zbuloi praninë e avullit të ujit në K2-18b, duke çuar në studimin e planetit nga teleskopi Webb.

Pavarësisht optimizmit të kujdesshëm, Dr. Robert Massey, studiues dhe zëvendësdrejtor i Shoqërisë Mbretërore Astronomike në Londër, i tha BBC-së se ishte i emocionuar nga zbulimi i mundshëm.

“Ne po lëvizim ngadalë drejt pikës ku do të jemi në gjendje t’i përgjigjemi asaj pyetjes së madhe nëse jemi vetëm në univers apo jo,” tha Massey.

“Unë jam optimist se një ditë do të gjejmë shenja jete. Ndoshta do të jetë kjo, ndoshta pas 10 apo edhe 50 vjetësh do të kemi prova që janë aq bindëse sa që është shpjegimi më i mirë.”