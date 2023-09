‘Mirupafshim’ Ibiza, Ivana Knoll bën gati valixhet dhe publikon fotot sensuale

Kanë kaluar shumë muaj që kur tifozja e Kroacisë, Ivana Knoll përfundonte në çdo revistë rozë. Bukuroshja e njohur shkëlqeu në Botërorin e Katarit, duke marrë vëmendjen e të gjithëve në tribuna. Që atëherë, numri i ndjekësve të saj në rrjetet sociale normalisht është rritur. Së fundmi, Ivana Knoll i dha lamtumirën Ibiza-s dhe pushimeve të saj në Balearics, për t’iu rikthyer edhe një herë jetës së përditshme.









Modelja kroate ka magjepsur ndjekësit e saj me fotot e fundit me bikini, të publikuara në profilin e saj në Instagram. Komentet ishin të shumta, natyrisht, nuk munguan as emoji-t. Knoll ka 3,2 milionë followers, ndërsa ndjek 1010 persona. Postimet në total? Plot 1418…

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)