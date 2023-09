SHBA/ Djali i ‘El Chapo’-s nuk pranon fajësinë për akuzat për trafik droge

Ovidio Guzman, një nga djemtë e bosit të drogës të burgosur Joaquin Guzman, “El Chapo”, u deklarua i pafajshëm të hënën në gjykatën federale në Çikago për akuzat për trafik droge, tre ditë pasi ai u ekstradua nga Meksika në SHBA.









Ovidio, 33 vjeç, është një nga katër djemtë e El Chapo, i njohur si “Los Chapitos”, i cili trashëgoi perandorinë e trafikut të drogës së babait të tyre pasi ai u dënua në SHBA në vitin 2019 për vrasje dhe trafik droge. El Chapo po vuan dënimin e përjetshëm në një burg të sigurisë maksimale në Kolorado.

Zyrtarët amerikanë thanë se Ovid është arrestuar dhe ekstraduar, ajo është një fitore e madhe për administratën e Presidentit Joe Biden në përpjekjet e saj për të frenuar rrjedhën e drogës nga kufiri jugor i SHBA-së. Guzmán u arrestua në vitin 2019 në Culiacan, shteti Sinaloa, por presidenti meksikan Andrés Manuel López Obrador urdhëroi lirimin e tij pasi forcat e sigurisë u përleshën me qindra persona të armatosur të Kartelit Sinaloa në qytet. Ai u rikthye në janar pas një shkëmbimi zjarri dhe muajin pasardhës SHBA kërkuan ekstradimin e tij.

Droga ‘Fentanyl’, një opioid sintetik, është përgjegjës për gati 200 vdekje amerikane çdo ditë. Sipas zyrtarëve amerikanë, karteli Sinaloa është kryesisht ai që prodhon dhe eksporton drogën në SHBA.

Dy nga gjashtë akuzat me të cilat përballet Guzman dënohen me burgim të përjetshëm nëse shpallen fajtorë. Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të mos kërkojnë dënimin me vdekje si pjesë e negociatave të ekstradimit me Meksikën.

Dokumentet e paraqitura në gjykatë nga prokurorët pretendojnë se Ovidio dhe vëllezërit e motrat e tij janë drejtuesit e një operacioni ndërkombëtar të trafikut të drogës. Ndër të tjera, ata përdorën avionë, nëndetëse, anije peshkimi dhe mjete të tjera për të transportuar drogën në SHBA. Departamenti i Shtetit ofroi një shpërblim prej shumë milionë dollarësh për informacionin që çon në arrestimin e katër vëllezërve.