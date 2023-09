Si mund të humbisni një avion F-35? Pentagoni ka hapur një linjë telefonike për këdo që ka parë ose dëgjuar avionin e avancur, i cili u zhduk në Karolinën e Jugut

A nuk humbet kaq lehtë një avion luftarak, apo diçka tjetër po ndodh? Humbja e një F-35B të dielën në Karolinën e Jugut të SHBA -së, teksa piloti arriti të shpëtonte me parashutë, ka shkaktuar shumë skenarë dhe komente në rrjetet sociale.

Mesditën e së dielës, dy F-35B u ngritën nga baza e Korpusit të Marinës amerikane Beaufort. Rreth orës 14:00 piloti i njërit prej të dyve u hodh nga avioni për të shpëtuar dhe u ul në Charleston.

Megjithatë, avioni, i cili është “i padukshëm” në radarë, nuk është gjetur. Hetimet ndodhen në një nga dy liqenet e zonës, Moultrie dhe Marion. Forcat e armatosura kanë hapur edhe një linjë telefonike për këdo që di diçka.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

