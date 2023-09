Trump, tjetër gaf e tij teksa ‘sulmonte’ Biden: Po shkojmë drejt Luftës së Dytë Botërore

Ish-presidenti i SHBA-së dhe kandidati për vitin 2024, Donald Trump u tall në mediat sociale pasi tha se presidenti, Joe Biden, do ta çonte vendin në “Luftën e Dytë Botërore” nëse ai do të rizgjedhte gjatë një samiti në Uashington e cila u zhvillua të premten.









“Ne kemi një njeri që është totalisht i korruptuar dhe presidenti më i keq në historinë e vendit tonë, i cili është i dëmtuar, në asnjë gjendje për të udhëhequr dhe tani është përgjegjës për t’u marrë me Rusinë dhe një luftë të mundshme bërthamore. Ne do të ishim në Luftën e Dytë Botërore”, tha Trump gjatë fjalimi, pjesë e samitit konservator në vazhdim Pray Vote Stand.

Lufta e Dytë Botërore u zhvillua midis viteve 1939 dhe 1945. Në të njëjtin fjalim, Trump duket se ngatërroi Biden dhe ish-Presidentin Barack Obama, duke thënë se ai ishte përpara këtij të fundit në sondazhet zgjedhore të vitit 2024, raportojnë mediat e huaja.

“Siç e dini, Joe Biden i cili është bandit, partia e majtë radikale ka armatosur zbatimin e ligjit për të arrestuar kundërshtarin e tyre kryesor politik, dhe duke udhëhequr me shumë, duke përfshirë Obamën, por unë do t’ju them se çfarë”, tha Trump.

Trump dukej gjithashtu se sugjeroi se Obama kishte qenë i dyti i tij në zgjedhjet e 2016-ës, duke thënë: “Me Obamën, ne fituam një zgjedhje që të gjithë thanë se nuk mund të fitoheshin”. Më pas ai korrigjoi veten dhe specifikoi se kundërshtarja e tij ishte në të vërtetë Hillary Clinton.

Fjalët e ndryshme të Trump ngrenë dyshime për moshën dhe gjendjen mendore të ish-presidentit dhe kandidatit për vitin 2024.

Amerikanët kanë shfaqur tashmë shqetësim për shëndetin mendor dhe fizik të 80-vjeçarit Biden, pavarësisht se mjeku i tij e shpalli atë një “mashkull të shëndetshëm, energjik, 80-vjeçar”, i cili ishte “i aftë për detyrë” në shkurt të këtij viti. Biden është presidenti më i vjetër i vendit dhe 8-vjeçari i parë që mban këtë post. Trump nuk është shumë më i ri, pasi ka mbushur 77 vjeç në qershor.

“Unë mendoj se Trump mund të jetë ai që ka dëmtime”, postoi një përdorues në X, platforma e njohur më parë si Twitter.