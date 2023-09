Ukraina do të padisë Poloninë, Hungarinë dhe Sllovakinë për ndalimet e produkteve bujqësore

Ukraina do të padisë Poloninë, Hungarinë dhe Sllovakinë për refuzimin e tyre për të hequr një ndalim të produkteve bujqësore ukrainase, tha Përfaqësuesi Tregtar i Ukrainës Taras Kachka në një intervistë ekskluzive për POLITICO në Bruksel.









Ndalimet nga tre vendet e Evropës Qendrore synojnë të mbrojnë fermerët e tyre nga një rritje e eksporteve nga superfuqia e drithit si Ukraina, pas bllokimit të Rusisë ndaj porteve ukrainase në Detin e Zi. Partia në pushtet e Polonisë është veçanërisht e prirur për të frenuar rrjedhën pasi pasuritë e saj në zgjedhjet e 15 tetorit janë të lidhura ngushtë me një bazë mbështetëse rurale, e cila është e hidhëruar nga rritja e eksporteve bujqësore ukrainase.

“Është e rëndësishme të vërtetohet se këto veprime janë ligjërisht të gabuara. Dhe kjo është arsyeja pse ne do të fillojmë procedurat ligjore nesër”, tha Kachka të dielën në mbrëmje, duke shtuar se Kievi po përgatitej të hakmerrej ndaj eksporteve polake të frutave dhe perimeve.

Të tre vendet janë rebeluar kundër Komisionit Evropian, i cili të premten e kaluar vendosi të lejojë shitjen e grurit të Ukrainës në të gjithë BE-në.

Polonia, Hungaria dhe Sllovakia thanë se do të vendosin ndalesat e tyre për grurin ukrainas pas vendimit të Komisionit për t’i dhënë fund kufizimeve të tij. “Në sytë tanë këto masa të Hungarisë dhe Polonisë janë një deklaratë e mosbesimit total ndaj Komisionit Evropian”, tha shefi i tregtisë së Ukrainës.

Kachka argumentoi se sfida e hapur kundër Brukselit nga Polonia, Hungaria dhe Sllovakia nuk ishte vetëm një çështje e brendshme e BE-së, por ngriti atë që ai e quajti “shqetësimin më të madh sistemik” – nëse partnerët e tregtisë ndërkombëtare mund të besojnë se Brukseli flet për BE-në.

“Për shumë vite, ka qenë Komisioni Evropian ai që është negociatori tregtar dhe institucioni i politikave tregtare për të gjithë BE-në. Dhe ne kemi punuar mbi këtë bazë”, tha Kachka, duke shtuar: “Qasja sistematike e Budapestit dhe Varshavës për injorimin e pozicionit të institucioneve të BE-së në politikën tregtare, mendoj se do të jetë problem për BE-në në përgjithësi, sepse atje nuk ka unitet atje”.

Kievi planifikon të padisë vendet në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe jo nëpërmjet marrëveshjes së tij tregtare me BE-në. “Unë mendoj se e gjithë bota duhet të shohë se si shtetet anëtare në BE sillen ndaj partnerëve tregtarë dhe Unionit të tyre, sepse mund të ndikojë edhe tek shtetet e tjera”.

Ndërsa Sllovakia thjesht zgjati ndalimin e mëparshëm të BE-së për katër lloje drithërash, Polonia vendosi ndalime shtesë për miellin dhe ushqimin ukrainas gjatë fundjavës. Hungaria, tha Kachka, po shkon edhe më tej dhe po ndalon 25 produkte shtesë që nuk ishin diskutuar më parë, përfshirë mishin.

“Këto ndalime arbitrare janë qesharake”. tha Kaçka. “Mendoj se Hungaria këtu po bën një deklaratë politike se dëshiron të bllokojë tregtinë me Ukrainën dhe gjithashtu të shpërfillë plotësisht Brukselin. Dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj se kjo është një lëvizje shumë e guximshme kundër nesh të dyve nga Budapesti”.

Ndërsa ndalimet shtesë të Hungarisë janë kryesisht simbolike, duke pasur parasysh se Ukraina nuk eksporton shumë mish viçi ose derri në vend, masat e Polonisë do të ndikojnë në një pjesë të konsiderueshme të eksporteve të Ukrainës, tha Kachka. Nëse Varshava nuk i heq këto ndalime shtesë, “ne do të detyroheshim të hakmerremi për produktet shtesë dhe do të ndalonim importin e frutave dhe perimeve nga Polonia”.

Qeveritë në Budapest dhe Varshavë kanë thënë se po veprojnë për të mbrojtur fermerët e tyre nga një rritje e produkteve ukrainase që ka ulur çmimet, por Kachka u përgjigj se ky arsyetim ishte i gabuar: “Ndalimi i Polonisë nuk do të ndihmojë fermerët, nuk do të ndikojë në çmimet, sepse çmimet janë globale – ajo që ata po bëjnë bazohet në opinionin publik”.

Një zyrtar i BE-së i tha Playbook se Brukseli shpresonte të zgjidhte luftën duke e detyruar Kievin të vendoste kufizimet e veta mbi eksportet në rast të rritjeve të papritura.

I pyetur në lidhje me atë marrëveshje të mundshme, Kachka tha se Kievi ishte i gatshëm të “merrte përsipër përgjegjësinë për të siguruar që eksporti nga Ukraina nuk po krijon ndonjë cunami në vendet fqinje” dhe do të impononte një sistem licencash eksporti “në kohë reale” për drithërat për të dy ” ngadalësoni” eksportet në vendet fqinje dhe lejoni Ukrainën të “reagojë shpejt” nëse zbulohet një rritje.