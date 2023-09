VIDEO/ Pritje madhështore për Cristiano Ronaldon në Iran

Ndonjëherë me të vërtetë nuk ka fjalë për të përshkruar një situatë.









Ajo që ka ndodhur orët e fundit në Teheran, pra që nga momenti kur Cristiano Ronaldo shkeli në kryeqytetin e Iranit, nuk ka asnjë precedent.

Superylli portugez udhëtoi me pjesën tjetër të skuadrës së Al Nasr përpara ndeshjes së nesërme në Ligën e Kampionëve të Azisë me Persepolis dhe prania e tij në Teheran shkaktoi… një reagim.

Surpriza e parë e priste në dhomën VIP të aeroportit pasi drejtuesit e Persepolis i dhuruan një tapet të punuar me dorë.

Dhe pas përfundimit të pritjes zyrtare, pasojat ishin kaotike pasi jashtë aeroportit kishte qindra fansa që dëshironin ta shihnin nga afër.

Madje, para se të bënte paraqitjen e tij, disa u siguruan që të ngroheshin duke imituar “siu”-in e famshëm, festën e tij pas golave.

Megjithatë, mbresëlënëse ishte se mes atyre që prisnin me durim ishin edhe shumë fëmijë të vegjël me fanella të Al Nasr-it apo foto të Cristianos në duar.

Pas shumë mundimesh dhe vuajtjesh, autobusi më në fund mbërriti në hotelin ku përfundoi misioni, me Cristiano që u largua i shoqëruar nga siguria e madhe pasi njerëzit ishin mbledhur atje duke brohoritur ritmikisht emrin e tij…

Dhe çmenduria e tyre për të parë portugezët nga afër bëri që disa të ngjiten në një kodër të rrezikshme, mbi të cilën është ndërtuar hoteli!

Dhe me kalimin e kohës, turma që u mblodh në hyrje të hotelit, po priste të shfaqej në një moment CR7.

Veçse disa nuk duruan dhe u futën në hollin e hotelit me celularë në dorë dhe gati që të bënin një goditje!

Gjithsesi e gjithë kjo histeri dhe sidomos pushtimi i hotelit shkaktoi shqetësime të forta për sigurinë e futbollistit dhe pjesës tjetër të skuadrës, me informacionet se në fund u vendos që të shtyhej stërvitja e skuadrës në stadiumin ku. do të zhvillohet ndeshja.

Kujtojmë se Ronaldo kishte shkaktuar panik shumë kohë përpara mbërritjes së tij në Teheran, kur presidenti i Persepolis njoftoi se kishte rënë dakord me një kompani të telefonisë celulare që portugezi dhe shokët e tij të mund të merrnin një kartë sim speciale për të pasur të pakufizuar (dhe më e rëndësishmja) akses falas në internet …

