Ariana Grande dhe Dalton Gomez janë zyrtarisht të ndarë, ish-çifti firmosin dokumentat e divorcit

Këngëtarja e njohur Ariana Grande dhe bashkëshorti i saj Dalton Gomez kanë finalizuar divorcin.









Ish-çifti i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre dy vjeçare dhe kanë firmosur dokumentet e divorcit.

Kujtojmë që lajmet për krisjen e marrëdhënies së tyre filluan të qarkullojnë disa muaj më parë, ndërsa sipas disa burimeve të afërt me artisten pohojnë për “People” se Ariana Grande ka nisur një lidhje të re me aktorin e njohur Ethan Slater, i cili gjithashtu së fundmi i ka dhënë fund martesës me Lilly Jay.

Lajmet për romancën e re të dashurisë së Arianës me Slater filluan menjëherë pasi këngëtarja u nda nga Dalton.

“Ariana dhe Dalton u ndanë në janar”, tha një burim për People. Ndërsa vazhdoi: “Ajo dhe Ethan kohët e fundit filluan të takoheshin, ndërsa dhe ai është ndarë nga gruaja e tij.”