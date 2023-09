“Fëmijët në shkollë, janë në besën tonë”- Ministri Balla nga Kukësi: Shpërndarja e lëndëve narkotike, sfidë që do e fitojmë në gjithë territorin e vendit

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, është shprehur se problematika e shpërndarjes së lëndëve narkotike në shkolla është një sfidë që “do ta fitojmë në gjithë territorin e vendit”.









Gjatë një vizite në shkollën e mesme “Qazim Shehu” në Kukës, ministri Balla tha se siguria e fëmijëve dhe nxënësve në shkolla do të jetë prioritet.

“Jam këtu me Prefektin dhe drejtues vendorë, AKU, ISHP, Bashkinë e Kukësit, me të cilët duam që të zërë vend një qasje e re, sa i përket sigurisë në shkolla. Prindërit, gjyshërit teksa i sjellin fëmijët në shkollë na i besojnë ne, janë në besën tonë. Mësuesit, drejtuesit e shkollës, Oficeri i Sigurisë, Shefi i Komisariatit, apo Drejtori i Policisë, unë gjithashtu, na duhet të bëjmë detyrën që na ngarkon populli, t’i garantojmë çdo fëmije siguri. Fëmija teksa vjen për në shkollë mund të bjerë pre e keqbërësve. Fenomen mbetet shpërndarja e lëndëve narkotike. Edhe këtu në Kukës ka raste të personave të kapur nga gracka e Policisë për shpërndarje të drogës në shkolla, por ka dhe fenomene si bullizmi, etj.”, theksoi ministri Balla.

Ndërsa shtoi se: “Kemi shumë punë për të bërë. Nën drejtimin e Prefektit do të marrë jetë Task Forca që cakton perimetrin e sigurisë, me prezencë të shtuar të Policisë për të garantuar sigurinë. Problematika e lëndëve narkotike në shkolla nuk është vetëm në qendër të Tiranës, është një sfidë që ne do ta fitojmë në gjithë territorin e vendit”, referuar operacionit policor “Tempulli”.

Ai kërkoi nga të gjitha institucionet të kenë një angazhim të madh, për të krijuar një klime tjetër, të papërshtatshme për kultivimin e paligjshmërisë dhe duke iu gjendur në krah nxënësve.