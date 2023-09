“A ishte ai njeri i dehur?” Lufta e grurit ukrainas shkakton zemërimin e BE-së

Kur përfaqësuesi tregtar i Ukrainës, Taras Kachka, zbuloi për POLITICO se Kievi do të padiste qeveritë e BE-së në një mosmarrëveshje mbi grurin, u fol shumë për një nga diplomatët e unionit.









“A ishte ai njeri i dehur?” tha i dërguari i zemëruar.

Ukraina e përmbushi premtimin e Kachkas të hënën, duke ngritur zyrtarisht padi kundër Polonisë, Hungarisë dhe Sllovakisë në Organizatën Botërore të Tregtisë pasi treshja vendosi të sfidojë Brukselin dhe të ndalojë importet e grurit ukrainas.

Mosmarrëveshja ka thyer unitetin evropian, duke i lënë diplomatët e tjerë të BE-së të zemëruar privatisht me Poloninë, veçanërisht për shkak të sjelljes mashtruese. Dhe përplasja po teston rëndë marrëdhëniet midis Kievit dhe Brukselit në një moment të ndjeshëm në luftën 18-mujore të Ukrainës kundër pushtuesve të Rusisë.

Pjesa më e keqe? Është e gjitha vetëm një shije e luftimeve që do të vijnë.

Nga ana e tij, Kaçka mezi u zmbraps nga akuzuesi “i dehur”. Diplomatët e BE-së, tha ai për POLITICO, me sa duket nuk ishin “të gatshëm për këtë lloj gjuhe të qartë” nga Kievi.

Tensionet shpërthyen të premten mbrëma, pasi Komisioni Evropian vendosi të lejojë shitjen e grurit të Ukrainës në të gjithë BE-në. Kjo i dha fund kufizimeve në importet e drithërave, të cilat pesë vende anëtare lindore të BE-së i kishin kërkuar fillimisht dhe i fituan, në pranverë, për të mbrojtur fermerët e tyre vendas nga konkurrenca.

Brenda pak orësh, Polonia, Hungaria dhe Sllovakia njoftuan ndalimet e tyre të njëanshme për drithin ukrainas – duke refuzuar Komisionin Evropian, duke shkelur rregullat e tregut të përbashkët të BE-së dhe duke zemëruar qeveritë e tjera të BE-së.

Aleatët me kohë të pjesshme

Të tre vendet ishin fajtorë për “solidaritet me kohë të pjesshme” me Ukrainën, u ankua ministri gjerman i Bujqësisë Cem Özdemir. “Kur ju përshtatet, jeni solidar dhe kur nuk ju përshtatet, nuk jeni”, tha Özdemir të hënën teksa mbërriti për një takim të ministrave të fermave të BE-së.

Një diplomat i BE-së tha se masa e njëanshme dëshmon se fitimi i votave ka më shumë rëndësi sesa shqetësimet ekonomike në Poloni, e cila është në mes të një fushate me aksione të larta përpara zgjedhjeve të muajit të ardhshëm. “Nuk bëhet fjalë më për shqetësime ekonomike, por për qëllime politike kombëtare”, tha diplomati. “Ne e dinim tashmë këtë, por tani është e hapur dhe e qartë për të gjithë”.

Mosmarrëveshja nxjerr në pah një nga konfliktet në zemër të aleancës perëndimore që mbështet Ukrainën. Edhe sa kohë mund të vazhdojë BE-ja (dhe aleatët e tjerë të Ukrainës) të mbështesë Kievin, përballë presionit politik për të rritur ekonomitë e tyre të brendshme dhe – si në Poloni – të fitojë vota?

Pyetja do të bëhet më e mprehtë pasi Ukraina, një fuqi bujqësore, kërkon të bëhet një anëtare e plotë e BE-së.

Të martën, ministrat e çështjeve evropiane nga 27 kryeqytetet e bllokut do të diskutojnë gjatë drekës për zgjerimin e mundshëm të ardhshëm të bllokut për të pranuar Ukrainën dhe kombet në Ballkanin Perëndimor.

Udhëheqësit e BE-së kanë qenë të zëshëm për nevojën për të hapur derën e BE-së ndaj Ukrainës pas fillimit të pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë.

Por, gjithnjë e më shumë, blloku po fillon të kuptojë se akomodimi i një vendi të shkatërruar nga lufta me më shumë se 40 milionë banorë do të thotë që vetë BE-ja do të duhet të ndryshojë.

Pranimi i shportës së bukës të Bashkimit Sovjetik në tregun e vetëm të BE-së do ta bënte Ukrainën përfituesin më të madh të subvencioneve bujqësore të BE-së, duke detyruar një rishikim të Politikës së Përbashkët Bujqësore. Pastaj ka pyetje më të mëdha duke përfshirë kostot e rindërtimit, ndihmën rajonale dhe nevojën për të reformuar proceset e brendshme të BE-së.

Në të gjitha këto debate, shtetet anëtare ekzistuese të BE-së do të humbasin fuqinë dhe paratë për Ukrainën.

“Gruri është testi ynë i parë”, tha një zyrtar i BE-së, të cilit, ashtu si diplomatët e cituar në këtë artikull, iu dha anonimiteti për të folur sinqerisht për çështje të ndjeshme.

Sondazhet polake

Manovrimi i qeverisë së krahut të djathtë të Polonisë, që po lufton për të fituar rizgjedhjen muajin e ardhshëm, ka mbyllur prej javësh marrëveshjet me vendet e tjera anëtare të BE-së.

Së bashku me vendet baltike, Varshava ka udhëhequr akuzat për sanksione më të ashpra ekonomike evropiane kundër Rusisë dhe për më shumë armë dhe para për Ukrainën. Por kur përballet me pasojat e mbështetjes së Ukrainës për fermerët e saj, është e mahnitshme se sa shpejt Polonia po “i hedh ukrainasit nën autobus”, tha zyrtari i BE-së i cituar më lart.

“Kjo lëvizje nga Polonia, Hungaria dhe Sllovakia po minon të gjithë unitetin e BE-së kundrejt Ukrainës”, tha një tjetër diplomat i BE-së, duke shtuar se “Komisioni ndoshta duhet t’i padisë ato shtete anëtare. Është një shkelje e rregullave të tregut të brendshëm”.

Megjithatë, Komisioni Evropian është në një pozicion delikat. Nën mandatin e tij për të mbështetur tregun e vetëm të BE-së, ekzekutivi mund të nisë një procedurë shkeljeje – e cila do të dërgonte gjithashtu një sinjal mbështetjeje për Kievin.

Një zëdhënës i Komisionit Evropian tha të hënën se ekzekutivi është ende duke analizuar ndalimet nga të tre vendet.

Por shefja e Komisionit Ursula von der Leyen gjithashtu duhet të peshojë ndikimin e një lëvizjeje të tillë në zgjedhjet e përgjithshme të 15 tetorit të Polonisë, ku Partia Ligj dhe Drejtësi në pushtet duhet të mbajë votën rurale për të fituar një mandat të tretë të paprecedentë në detyrë.

Duke shpallur ndalimin e importit në fundjavë, kryeministri Mateusz Morawiecki tha: “Ne qëndruam në këmbë. Ne mbrojmë fermerin polak. Ne mbrojmë fshatin polak”.

Von der Leyen gjithashtu u vu nën presion nga anëtarët e familjes së saj politike – Partia Popullore Evropiane e qendrës së djathtë (EPP) – për të zgjatur kufizimet e importit të grurit.

PPE formon bërthamën e grupit kryesor opozitar të Polonisë, Koalicionit Qytetar, i udhëhequr nga ish-Presidenti i Këshillit Evropian dhe PPE, Donald Tusk, i cili gjithashtu u ka bërë ballë fermerëve në prag të zgjedhjeve.

Për Komisionin, vendimi i së premtes ishte një situatë humbje-humbjeje, tha një diplomat tjetër i BE-së: T’i nënshtrohesh presionit polak dhe të zgjerosh kufizimet, ose t’i lëmë ato të skadojnë dhe t’i lëmë partisë Ligj dhe Drejtësi një dorë të lirë.

“Është një vështrim vërtet i keq për të gjithë dhe Komisioni nuk ndihmoi duke mos iu përgjigjur më ashpër një shkeljeje flagrante të rregullave të tregtisë”, tha diplomati përpara vendimit të së premtes.

Vendimi i Kievit për të nisur veprime ligjore në OBT e vë Brukselin në një shtrëngim. Normalisht, BE-ja përfaqëson vendet e saj anëtare në OBT, pasi tregtia është një kompetencë politike ekskluzive e Komisionit. Por a do t’i mbronte Brukseli masat tregtare të vendeve anëtare që ekzekutivi në fakt i kundërshton?

Holger Hestermeyer, një profesor i drejtësisë në Shkollën e Studimeve Ndërkombëtare të Vjenës, tha se BE-ja me siguri do të kërkojë të mbrojë përgjegjësinë e saj, duke thënë se “ne nuk duam të krijojmë një precedent në të cilin në disa raste, shtetet anëtare e bëjnë atë vetëm dhe më pas mbrojnë masat e tyre”.

“Kjo është një kapje e mirë-22”, tha një nga diplomatët e përmendur më lart.