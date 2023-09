Keni dhimbje muskulare? Zbuloni kurën natyrale që funksionon, tre përbërësit që ju duhen

Dhimbjet muskulare dhe të gjymtyrëve janë të forta dhe aspak të këndshme.









Në rastin e muskujve dhe gjymtyrëve, dhimbja është aq e mprehtë sa të drobit dhe të heq lirinë e lëvizjes.

Dhimbjet muskulare shfaqen në çdo stinë, por gjatë dimrit janë më të shpeshta.

A ka një kurë për dhimbjet muskulare dhe të gjymtyrëve?

Mjekësia tradicionale favorizon përdorimin e medikamenteve dhe kremrave.

Mjekësia popullore nga ana tjetër bën rekomandime të ndryshme.

Të dhënat tregojnë se përzierja e mjaltit, kanellës dhe xhenxhefilit funksionon me të vërtetë.

Një kurë e tillë zbut dhimbjen dhe inflamacionin dhe rikthen lëvizshmërinë.

Përse janë këto përbërës kaq efikasë?

Mjalti është eliksir i shëndetit.

Vlerat e tij janë të pamohueshme dhe të larmishme.

Mjalti është një përbërës i domosdoshëm për mirëqenien tonë.

Xhenxhefili është i shkëlqyer kundër inflamacionit sepse përmban xhinxherol.

Ky përbërës largon dhimbjen e kyçeve, muskujve dhe gjymtyrëve bashkë me inflamacionin.

Për më tepër, xhinxheroli arrin të parandalojë dëmet që shkaktojnë radikalet e lira.

Ai është efikas në zbutjen e lëndimeve të fytit dhe në forcimin e sistemit imunitar.

Kanella është një erëz shumë e fuqishme kundër inflamacionit.

Ajo lufton bakteret dhe mbron funksionet e trurit.

Kanella është e pasur në minerale si: hekuri, mangani dhe kalçiumi.

Kjo erëz aromatike rekomandohet nga ekspertët për parandalimin e diabetit dhe uljen e sheqernave në gjak.

Kura me Xhinxher, Kanellë dhe Mjaltë

Përbërësit:

– 1 lugë gjelle me xhenxhefil të grirë

– 1 gotë me ujë

– pak kanellë

– 2 lugë çaji me mjaltë

Përgatitja

Ziejeni ujin dhe lëreni mënjanë.

Shtoni xhenxhefilin dhe kanellën dhe mbulojeni enën me kapak.

Pas 10-15 minutash shtoni mjaltin.

Ju mund të konsumoni një lugë çaji nga ky lëng dy herë në ditë.

Pijeni lëngun për disa ditë deri sa dhimbja të ikë dhe ju të jeni në gjendje të lëvizni lirshëm dhe pa probleme./AgroWeb.org