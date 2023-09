Kur nuk e kapni dot trenin në Indi, thjesht hidhuni, videoja që tregon se si qytetarët hipin në bord bëhet virale

Një video virale që kap aktin e guximshëm të grave që hipnin në një tren lokal në lëvizje në Mumbai, ka shtuar një stuhi reagimesh për jetën në qytetin e gjallë indian. Videoja tregon një pamje jo të pazakontë në Mumbai, ku trenat lokalë janë një mjet shpëtimi për miliona udhëtarë dhe shpesh funksionojnë me kapacitet maksimal.









Trenat lokalë janë të famshëm për ndarjet e tyre të plota dhe rrugët shumë të shpejta. Në këtë video virale, gratë shihen duke sinkronizuar me mjeshtëri hapat e tyre për të përshtatur shpejtësinë e trenit, duke u ngjitur me shkathtësi në tren edhe pse ai vazhdon të lëvizë. Ndërsa kjo shfaqje e fleksibilitetit është mbresëlënëse, ajo gjithashtu thekson sfidat me të cilat përballen udhëtarët e përditshëm në Mumbai.

Videoja ka sjellë diskutime rreth mënyrës unike të jetesës në Mumbai, ku miliona njerëz mbështeten në sistemin lokal hekurudhor për të kapërcyer hapësirën e madhe të qytetit. Trenat shërbejnë si një mënyrë jetike transporti, duke lidhur njerëzit nga pjesë të ndryshme të qytetit me vendet e tyre të punës, shkollat ​​dhe shtëpitë.

Megjithatë, turma në orët e pikut dhe kaosi në këta trena mund të jenë dërrmuese. Njerëzit shpesh përballen me luftën e përditshme për të gjetur hapësirë ​​në një tren të mbushur me njerëz dhe kjo video virale thekson kufijtë në të cilët duhet të shkojnë disa udhëtarë për të siguruar një vend gjatë orëve të pikut.