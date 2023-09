Java e 4-të e Superiores do të mbyllet me dy sfidat që do të luhen në orën 15:00.









Laçi do të presë Vllazninë, ku do të kërkojnë fitoren njësoj si ndaj Teutës.

Nga ana tjetër shkodranët deri më tani numërojnë 1 fitore dhe 2 barazime, dhe duan të vazhdojnë që të mos humbasin asnjë ndeshje.

Teuta do të kërkojë 3 pikët pas humbjes së thellë ndaj Laçit. Të njëjtën gjë do kërkojë edhe Skënderbeu pas humbjes ndaj Tiranës.

