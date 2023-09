“Në cilin krah politik qëndroni”, Lapaj: Jam i djathtë për taksat, por i majtë për…

Aktivisti Adriatik Lapaj, i ftuar mbrëmjen e sotme në studion e emisionit “Open”, në News24, ka folur në lidhje me lëvizjen e re “Shqipëria Bëhet”, e cila u prezantua zyrtarisht dje.









Lapaj u pyet nga gazetarja Eni Vasili s enë cilin krah politik qëndron. Ai u përgjigj duke thënë se bindjet e tij të djathta korrespondojë ne ato të majta.

“Depolitizomi i administratës është i të dyjave palëve, nëse më pyesni nëse jam për taksën e sheshtë apo atë progresive, jam për atë të sheshtë. Sa prodhon aq taksohesh, nëse duket politikë e djathtë, unë kam këtë qasje. Mos mendoni se janë të prerë me thikë, shihni vendet nordike.

Këtu lufta është, të korruptuarit ndaj të ushtruarve, të pasurit ndaj të varfrve. Ju mund të jeni të paqartë por unë them se Shqipëria është një faze tjetër. Vuajnë me 9700 L kemp si ata që janë votës të PS dhe të PD. Sot jemi në një fazë dhe ndaj jemi në një lëvizje, që është demokratizimi i vendit. Bindjet e mia të djathta që korrektojnë me ato të majta”, tha Lapaj.

