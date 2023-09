‘Nuk më goditi në fytyrë që të mos prekte paratë’/ Modelja e njohur zbuloi se ish-burri ka abuzuar me të

Linda Evangelista pretendoi se ish-bashkëshorti i saj, Gerald Marie, e kishte abuzuar gjatë martesës së tyre pesëvjeçare. Modelja ishte e martuar me Marie midis viteve 1987 dhe 1993, ndërsa ai ishte kreu i ‘Elite Model Management’ në Paris.

Në vitin 2020, Marie u akuzua për përdhunim dhe ngacmim seksual nga shtatë gra, Evangelista që pranoi se ajo besonte se ai ishte i pafajshëm, por tani lavdëron gratë që e akuzuan atë për “t’i dhanë guximin për të folur”.

Zbulimet u bënë në dokumentarin e ri të Apple TV+ në të cilin supermodelja 58-vjeçare kanadeze dëgjohet duke thënë: “Mësova se ndoshta isha në një marrëdhënie të gabuar. Largimi nga një marrëdhënie abuzive është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet. E kuptoj këtë koncept sepse e kam jetuar. Nuk ishte e lehtë të thuash “Dua divorc, shihemi”, nuk funksionon kështu”, deklaroi fillimisht ajo duke shtuar më pas se ish-bashkëshorti nuk e goditi kurrë në fytyrë sepse ishte modele dhe do të dukej: “Ai dinte të mos më prekte fytyrën, mos më prek paratë, kupton?

Linda Evangelista claims she was abused by ex-husband Gérald Marie as she praises women who accused him of rape for ‘giving her the courage to speak’ https://t.co/OU6xyuRW9R

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 19, 2023