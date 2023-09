‘Sëmundja më vdekjeprurëse’, OBSH: Gati një e treta e të rriturve nuk e dinë që kanë tension të lartë

Një në tre të rritur në mbarë botën jetojnë me hipertension, por shumica e njerëzve me sëmundje të rrezikshme kardiovaskulare nuk trajtohen siç duhet, sipas një raporti të ri nga Organizata Botërore e Shëndetësisë









Një studim i vitit 2020 i publikuar në The Lancet zbuloi se presioni i lartë i gjakut është “faktori i vetëm më i rëndësishëm i rrezikut për vdekjen e hershme”, thotë raporti i OBSH-së.

Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut çon në rreth 10 milionë vdekje çdo vit, por pothuajse gjysma e të rriturve me presion të lartë të gjakut nuk e dinë se e kanë atë.

“Që do të thotë se sëmundja më vdekjeprurëse në botë është gjithashtu më e neglizhuara,” tha Tom Frieden, ish-drejtor i Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve dhe president dhe shef ekzekutiv i Resolve to Save Lives, një organizatë jofitimprurëse që fokusohet në sëmundjet kardiovaskulare dhe epidemitë. “Kjo neglizhencë sjell si pasojë vdekjen e miliona njerëzve që mund të ishin shmangur”.

Numri i njerëzve me presion të lartë të gjakut u dyfishua në 1.3 miliardë në vitin 2019, nga rreth 650 milionë në vitin 1990, sipas OBSH-së.

Zyrtarët shëndetësorë presin që ky numër të vazhdojë të rritet ndërsa popullsia globale rritet dhe njerëzit jetojnë më gjatë.

Të martën, OBSH publikoi raportin e parë të organizatës mbi hipertensionin dhe pasojat e presionit të lartë të gjakut kur nuk trajtohet.

Çfarë është hipertensioni?

Hipertensioni ndodh kur presioni në enët e gjakut të një personi është shumë i lartë. Sa më i lartë të jetë presioni i gjakut, aq më shumë duhet të punojë zemra për të pompuar gjakun nëpër trup dhe aq më shumë mund të dëmtojë sistemin kardiovaskular.

Një test i presionit të gjakut mat presionin në arteriet tuaja kur zemra juaj rreh (numri i parë) dhe pushon (numri i dytë.)

Presioni normal i gjakut është nën 120/80 mmHg.

Hipertensioni zakonisht përkufizohet si 140/90 mmHg ose më i lartë, megjithëse disa udhëzime thonë se fillon në 130/80 mmHg.

Kur nuk trajtohet, hipertensioni mund të çojë në goditje në tru, sulm në zemër, dështim të zemrës dhe dëmtim të veshkave.

“Arsyeja pse ne e quajmë atë ‘vrasësi i heshtur’ është sepse nuk jeni domosdoshmërisht të vetëdijshëm se keni hipertension”, tha Bente Mikkelsen, drejtor i sëmundjeve jo të transmetueshme në OBSH.

Si të menaxhoni presionin e lartë të gjakut

Por, Mikkelsen tha se “është e mundur të menaxhohet dhe kontrollohet hipertensioni. Kjo nuk është një nga sëmundjet nga të cilat duhet të kesh frikë”

Filloni me matjen e presionit të gjakut, tha Mikkelsen. Më pak se gjysma e amerikanëve të moshuar me presion të lartë të gjakut kontrollojnë rregullisht presionin e gjakut.

Ushtrimet fizike, ngrënia e një diete të shëndetshme me përmbajtje të ulët natriumi dhe shmangia e alkoolit dhe duhanit janë mënyra për të shmangur presionin e lartë të gjakut, thonë zyrtarët shëndetësorë.

Sulmet në zemër dhe goditjet në tru janë “vrasësit kryesorë të sotëm”, ​​tha Frieden. Dhe “kushton qindarka në ditë” për ilaçet për të trajtuar presionin e lartë të gjakut.

“Ai mund të trajtohet në mënyrë efektive me ilaçe të sigurta dhe me kosto të ulët,” tha Frieden. “Pra, le të përqendrohemi në rritjen e shkallës së trajtimit efektiv, sepse kjo do të shpëtojë jetë, do të kursejë para, do të mbështesë pacientët, do të rrisë produktivitetin”.