Blinken në KS: S’do lejojmë që rregullat që kemi nënshkruar së bashku të thyhen!

Sekretari amerikan i shtetit, Anthony Blinken ka dhënë sot një mesazh inspirues për popullin ukrainas nga salla e këshillit të Sigurimit. Blinken u shpreh se OKB nuk do lejojë kurrë që një fatin e një populli ta shkruajë një vend tjetër.









“Dy javë më parë ish anë Hitni, në një qytezë ukrainase dy orë nga Kievi. Forcat ruse i kishin pushtuar duke arrestuar, duke i torturuar banorët. Ushtarët i përdornin si mburojë për 28 orë derisa forcat ukrainase t’i lironin. Kur iu bënë thirrje ndaluesve të tyre që njerëzit ishin të sëmurë, ata thanë lërini të vdesin. Nga distance komode e kësaj salle është e thjeshtë të flasësh për Ukriainën, por kjo ka ndodhur vetëm në një lagje, në një qytezë…

Kjo është ajo që po përjetojnë çdo ditë familjet ukrainase, ajo që kanë përjetuar prej 571 ditë pushtimi, për aq kohë sa Rusia vijon me këtë luftë. Një luftë që Putin kërkon të kthejë ‘Rusinë e Madhe’. Prej një viti e gjysmë, ka shkatërruar parimet e kombeve të bashkuar dhe ka vënë veto në më shumë se një rezolutë e kombeve të bashkuara vetë pushtimi i Rusisë shkel shtyllën e sovranitetin e një vendi. Rusia po përdor urinë si armë. Transporti mund të ulet me 2m2 tonë që është me 5 miliardë e gjysmë feta buke në botë.

Sa më e uritur të jetë bota, aq më shumë përfiton Rusia. Dronë iranianë për të sulmuar Ukrainën. Rusia në fakt, bëri një takim me Kim Jong Un, i cili u shpreh se do kishte ,mbështetje të plotë dhe pa kushte për luftën dhe agresionin e Rusisë. Nëse vazhdon me dhunën, bota do të heqë dorë nga parimet dhe Ukrainë do ndalë së mbrojturi veten. As ne nuk heqim dorë. Ne do të ngrihemi. Nuk do rrimë pa bërë gjë, kur rregullat që kemi bërë të gjithë thyhen. E hapa duke ndarë me ju tmerret në Hitni, por atë ditë pashë vullnetarë që po përpiqeshin ta ringrinin vendin. Pashë një komb që po rindërtohej dhe po merrte në dorë fatin e vetë. Këtë mbrojmë kur ngrihemi për rendin ndërkombëtar, për të shkruar të ardhmen e tyre. Populli ukrainas dhe jo vetëm, kanë të drejtë të shkruajnë të ardhmen e tyre, nuk do lejojmë ta shkruajnë të tjerët”- tha Blinken.