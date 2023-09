Demi Lovato: Ndihem më e sigurt kur bëj seks

Demi Lovato ndau disa detaje të sinqerta për jetën e saj personale, dhe konkretisht zbuloi se kur ndihet më së miri.

“Ndihem më e sigurt kur bëj seks”, tha këngëtarja për podkastin e LadyGang në një episod që u transmetua më 19 shtator.

Demi Lovato Says She Feels the ‘Most Confident’ During Sex: ‘It’s Not That Way for Everybody’ https://t.co/gQQ8Zu4hyQ

