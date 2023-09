Gazment Bardhi thirret në Konferencën Kryetarëve si kreu i Grupit të PD-së? Zbulohet e-mail zyrtar i Kuvendit

Kuvendi i Shqipërisë, në një e-mail zyrtar, ka thirrur Gazment Bardhin për të qenë i pranishëm në Konferencën e Kryetarëve ku do të marrin pjesë kryeparlamentarja, Kryetarët e Grupeve Parlamentare dhe Kryetarët e Komisioneve Parlamentare.









Ndërkohë kreu i PD-së, Lulzim Basha në seanën e fundit parlamentare njoftoi Kuvendin se me ndryshimet në strukturat e kësaj force politike kryetare e Grupit ishte Flutura Açka.

Por nëse Kuvendi do njihte Flutura Açkën si kreun e Grupit, kjo do të nënkuptonte që Gazment Bardhi s’duhet të ishte pjesë e mbledhjes pasi në Kuvend do kishte vetëm funksionin e deputetit të PD-së.

Ndërkohë pjesë e mbledhjes është edhe Flutura Acka dhe kjo për shkak se është Kryetare e Komisionit Parlamentar të Medias.