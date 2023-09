Sean Penn tregon rrugëtimin e ‘Superpower’, dokumentarit që rrëfen Zelenskin

Sean Penn tha se fillimisht, “Superpower”, dokumentari i tij mbi Ukrainën, me regji me Aaron Kaufman, supozohej të ishte një portret “i qetë” i Volodimir Zelenski dhe udhëtimi i tij nga aktori në president. Do të kishte qenë pushtimi i vendit në fillim të vitit 2022 nga Rusia që e shtyu atë të bënte një film lufte.









Në një paraqitje në CBS Mornings të mërkurën, 13 shtator, Penn zbuloi procesin e këtij ndryshimi, duke shpjeguar rolin që vonesat, përfshirë pandeminë Covid, kishin në formësimin e filmit.

Penn kujtoi takimin me Zelensky në Zoom, “shumë përpara se të flitej për pushtimin rus”, kur presidenti ukrainas ishte në qendër të vëmendjes për rolin e tij në “thirrjen e diskutueshme telefonike”, siç e quajti Penn, e cila përfundimisht çoi në shkarkimin e parë të Presidentit të atëhershëm, Donald Trump.

“Pastaj ishte Covid, i cili vonoi fillimin e prodhimit”, kujtoi regjisori.

“Kur arritëm atje në nëntor 2021, gjërat po agravonin. Më pas ndodhi diçka që e bëri të pamundur takimin me presidentin. Dhe gjithmonë i kisha thënë se nuk doja që ai të pranonte të merrte pjesë në dokumentar derisa të takoheshim personalisht pa kamera. Mendoja se ishte një mënyrë më e mirë për të vlerësuar gjërat për mua dhe për të gjithashtu. Doja që të ishte e pambikëqyrur nëse do ta bënim këtë”.

Xhirimet dhe fillimi i konfliktit

Të dy më në fund u takuan personalisht, pa kamera, më 23 shkurt 2022, për atë që Penn e quajti “një takim i mrekullueshëm”, gjatë të cilit presidenti dhe regjisori ranë dakord të fillonin xhirimet të nesërmen. Megjithatë, atë natë filloi pushtimi rus. Por Zelensky ishte ende i gatshëm ta bënte filmin.

“Në mëngjes vonë morëm një telefonatë nga zyra e presidentit, i cili megjithatë synonte të respektonte marrëveshjen tonë dhe të fillonte të xhironte atë ditë”, tha Sean Penn.

Kur u pyet nga bashkëprezantuesja e CBS Mornings, Gayle King, pse Zelensky ishte ende i gatshëm të dokumentonte atë që po ndodhte, regjisori u përgjigj: “Unë mendoj se ai e kupton se në këtë botë të re, lufta bëhet edhe me komunikim në nivele të shumëfishta”.

Penn përfundoi duke vizituar Ukrainën shtatë herë. Në këtë drejtim, bashkë-prezantuesi Tony Dokoupil pyeti veten pse aktori ishte i gatshëm të vinte veten në rrezik me udhëtimet e tij të shpeshta në një zonë lufte. “Jam shumë kurioz. Unë nuk jam ekspert për asgjë, por si të gjithë, mund të marr një ide të gjërave kur jam i pranishëm. Unë kam luksin të jem në gjendje të udhëtoj sipas dëshirës në shumicën e rasteve dhe kam një lloj fame që më lejon të kem qasje në njerëz dhe vende që përndryshe nuk mund t’i arrija”, shpjegoi Penn, përpara se të shtonte se ndihej i frymëzuar nga komuniteti në Ukrainë.

Penn shpreson që “Superpower”, që po transmetohet në Paramount+ duke filluar nga e hëna, 18 shtator, mund të sigurojë “një qasje tjetër edhe për amerikanët për të kuptuar se ajo që ndodh në Ukrainë do të ndikojë edhe tek ne dhe se nuk do të thotë: ‘Oh, ne po investojmë para në një vend tjetër’. Jo, është një investim i madh për të ardhmen tonë dhe në të ardhmen e demokracisë”.