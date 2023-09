“Unë nuk jam naiv…”/ “Ujërat e qeta të Egjeut” në agjendën e takimit Mitsotakis-Erdogan!

Me synimin kryesor për të konfirmuar “ujërat e qetë të Egjeut” që kanë mbizotëruar muajt e fundit në marrëdhëniet greko-turke, grek kryeministri Kyriakos Mitsotakis po merr pjesë në takimin me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, në “Shtëpinë Turke”, në Nju Jork, pra selinë e misionit diplomatik të Ankarasë në Kombet e Bashkuara.









Megjithatë, në takimin e gjashtë radhazi të dy liderëve që nga viti 2019 (kur ata patën takimin e parë dhe sërish në hapjen e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së) pala greke e mban të ulët shiritin e pritshmërive, megjithëse kryeministri pranoi se vetëm për të takimi është “një çështje me interes të madh”. Sido që të jetë, burimet thonë se si statusi i ishujve grekë ashtu edhe zgjidhja me dy shtete në Qipro janë “pa diskutim”. Diplomacia greke po monitoron me kujdes retorikën e Presidentit Erdogan, i cili ka braktisur provokimet dhe kërcënimet verbale dhe flet për “miqësi greko-turke”. Pavarësisht ndryshimit retorik, megjithatë, ai vazhdon të kërkojë njohjen e shtetit në Qipro me ndarjen e ishullit në shtete. Presidenti turk sulmoi edhe kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme të Senatit Amerikan, Bob Menendez, një mbështetës i njohur i qëndrimeve greke, i cili luan një rol kryesor në “bllokadën” e Kongresit për shitjen e avionëve luftarakë në Turqi.

Nuk pritej “tronditje”.

Në përgatitje për takimin, ministri i jashtëm grek Giorgos Gerapetritis u takua të hënën në Nju Jork me homologun e tij turk Hakan Fidan.

Kolegët e kryeministrit deklaruan për protothema.gr se “nuk presin asgjë tronditëse” nga takimi i sotëm, teksa iu referuan asaj që tha Kyriakos Mitsotakis në konferencën për shtyp të së dielës në TIF. “Një takim mes meje dhe presidentit Erdogan do të jetë gjithmonë një çështje me interes të madh, por normalizimi i kanaleve të komunikimit është i mirëpritur për dy vende që janë të dënuar nga gjeografia të jenë fqinjë”, tha ai.

Mos jini gjithmonë “në të kuqe”

“Unë nuk jam naiv dhe e di shumë mirë që politikat e vendeve nuk ndryshojnë nga një moment në tjetrin”, kishte thënë ai, duke shtuar. “Por unë duhet ta hetoj këtë dritare mundësie nëse me të vërtetë na mundëson të arrijmë diçka që paraardhësit e mi mund të mos kenë qenë në gjendje ta arrijnë. Por edhe nëse nuk arrijmë dot, sepse thjesht do të përfundojmë duke mos rënë dakord, kjo nuk na detyron të jemi përgjithmonë “në të kuqe” dhe në tensionin që kemi përjetuar në katër vitet e fundit”.

Në të njëjtën kohë, në të njëjtën intervistë, kryeministri ka bërë të qartë se “çështjet që kanë të bëjnë me sovranitetin kombëtar, integritetin kombëtar të vendit, janë çështje që nuk do të vendosen kurrë në tryezën e bisedimeve nga unë. Është jashtë diskutimit që po bëjmë me Turqinë”. Dhe ai kishte theksuar se “çështjet që kanë të bëjnë me ishujt e Egjeut Lindor dhe me të drejtat e vetëkuptueshme që rrjedhin nga sovraniteti grek mbi këto ishuj, janë çështje që unë nuk jam i gatshëm, në asnjë kusht, t’i diskutoj me Turqia”.

Greqia përjashton çdo diskutim për një zgjidhje me dy shtete në Qipro

Pala greke hedh poshtë çdo përmendje të zgjidhjes me dy shtete në Qipro. George Gerapetritis, duke folur në një aktivitet të organizatave greko-amerikane në Nju Jork i dha një përgjigje indirekte asaj që tha Recep Tayyip Erdogan.

“Dua të jem plotësisht i sinqertë në lidhje me Qipron, e cila është prioriteti ynë kryesor në aspektin e politikës së jashtme dhe diplomacisë. Ne jemi plotësisht të lidhur me qeverinë qipriote në promovimin e idesë së një Qiproje të bashkuar bazuar në rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne mbështesim hapur zgjidhjen e një shteti të vetëm të bazuar në një federatë bi-komunale. Planet për një zgjidhje me dy shtete nuk diskutohen”, tha ai.