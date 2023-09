“Bën propagandë si Shukriu apo Safeti”- Berisha replikon me Manjën: Je kriminel elektoral! Ke dosje

Kryetari i Partisë Demokratike të Rithemelimit, Sali Berisha replikoi në sallën e Kuvendit me deputetin socialist Ulsi Manja, pasi ky i fundit u shpreh i sigurtë se zgjedhjet e të dielës në bashkinë e Kukësit mund t’i fitojë kandidati socialist.









Ndërsa Manja deklaroi se kuksianët e kanë ndarë mendjen se si do të votojnë, Berisha mori fjalën nga vendi, nga ku dhe akuzoi Manjën si “një kriminel të mirëfilltë elektoral.”

“Ai është një kriminel i mirëfilltë zgjedhor. Ai është një kriminel i damkosur elektoral.

Ngrihet këtu dhe bën propagandë elektorale njëlloj sikur ishte Shukriu apo Safeti. Por ai ka dosjen e vet!”, tha Berisha.

Ndërsa Ulsi Manja gjatë fjalës së tij, deklaroi: “Kuksianët ditën e djelë keni zgjedhje, kanë dy alternativa ne kemi kandidatin tonë dhe socialistët e Kukësianët e kanë ndarë mendjen do votojë Arben Halilajn. Do mbështesin atë. Jeton aty dhe nuk është emigrant në Kukës. E ndien dhimbjen për Kukësin, si ata atje. Nuk telekomandohet nga Tirana. Priteni ditën e djelë me qetësi. E dinë Kuksianët kë do zgjedhin.

Do e shohim kë do mbështesin banorët. Unë e mora fjalën për të thënë mos ja qani hallin socialistëve dhe banorëve të Kukësit, se keni çuar një konditat që premton se do ndaloj shpopullimi dhe do rikthej emigrantë nga Tirana në Kukës. Arben Halilaj është një qytetar që është me rrënjë dhe me degë nga Kukësi, kurse kandidati juaj është në Tirana. Mos na thoni të hënën na vodhët votën se e keni refren këtë.”