E zbulon Messi: Dua të kem edhe një vajzë me Antonelën (Video)

Një intervistë ndryshe është dhënë në shtëpinë e tij të re prej 10 milionë dollarësh në Miami nga Lionel Messi.









Kampioni i botës me kombëtaren argjentinase i hapi shtëpinë humoristit Miguel Granados për një intervistë nga ESPN.

Madje, Granados, i cili është edhe producent radiofonik dhe i njohur në Argjentinë, ka “ngarkuar” një video teksa puthet në qafë me Lionel Messin, i cili shfaqej pa mjekër, dhe e pyet: “Të flasim zemër”.

Charlamos bebé? MAÑANA 10:00 Hs #MESSIENOLGA / Vengan para el Vivo de hoy que Spoileamos cositas. pic.twitter.com/Tkvp8ksQI1 — Migue Granados (@miguegranados) September 20, 2023

Lionel Messi tha shumë dhe zbuloi se ai dhe Antonella Roccuzzo do të donin të kishin një tjetër fëmijë, i cili do të jetë një vajzë.

“Do të donim të kishim një fëmijë tjetër. Nuk jemi në fazën e kërkimit, por do të donim një vajzë, mendoj se jam një baba i mirë dhe përpiqem t’ua përcjell fëmijëve të mi vlerat që më kanë mësuar kur kam qenë i vogël. Unë ndjek qasjen e klubit ku jam rritur, Barcelonës. Vlerat e këtij ekipi janë shumë të rëndësishme”, tha Messi.

Asi argjentinas i Inter Miamit tashmë ka tre djem. Mays theksoi gjithashtu se Parisi nuk e respektonte dhe shpjegoi: “Isha lojtari i vetëm nga skuadra e Argjentinës që nuk u njoh si kampion bote nga klubi i tij. Edhe pse nuk kalova mirë në Paris, atje u bëra kampion bote. Gjithçka ndodh për një arsye”.

Leo Messi: “The Ballon d’Or is a beautiful honor, but I was lucky to win everything in football: Champions Leagues, league titles, Copa America, World Cup and others. These are more important awards.” pic.twitter.com/hzsUQyOVVa — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) September 21, 2023

Superylli i futbollit nuk e fshehu se do të donte edhe Topin e 8-të të Artë të karrierës së tij: “Është një nder i bukur, por pata fatin që fitova gjithçka në futboll. Champions League, kampionate, Copa America, Kupa e Botës. Këto janë më të rëndësishme se Topi i Artë”.

Ai gjithashtu theksoi se nuk është penduar që ka bërë një tatuazh me temën e Barcelonës: “Këtë tatuazh e bëra për të treguar dashurinë time për klubin që më bëri ky që jam”, ndërsa për atë që do të bëjë pas daljes në pension tha: “Unë mos po mendoj. Unë nuk dua të mendoj për këtë. Unë dua të vazhdoj të shijoj atë që po bëj tani”.

Për qëllimet e reja me kombëtaren e Argjentinës ai tha: “Dua të arrij në Copa America në gjendje të mirë, do të jetë mirë. Atëherë do të shoh, gjithçka do të varet nga mënyra se si jam. Nuk po mendoj ende për Kupën e Botës 2026, sepse është shumë larg. Vitet kanë kaluar dhe do të duhet të shohim si ndihem, do ta shoh dita-ditës.

Una gaseosita para el Migue? MAÑANA A LAS 10:00 Hs #MessiEnOlga por @olgaenvivo pic.twitter.com/SxjnjzTsq4 — Migue Granados (@miguegranados) September 20, 2023

Nuk dua të mendoj për të ardhmen, dua ta shijoj sa më shumë të tashmen, ajo që më pëlqen më shumë është të luaj futboll. Çfarë do të bëj kur të largohem nga aksioni? Unë nuk mendoj për këtë dhe nuk dua të mendoj për të. Unë dua të vazhdoj të shijoj atë që bëj”.

Për marrëdhënien e tij me Mbappe, ai tha: “Isha shumë mirë me Kylian. Marrëdhëniet tona janë shumë të mira”.