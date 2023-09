Olta Gixhari pjesë e “Dancing with the Stars”? Aktorja shton dyshimet me përgjigjen e saj (Foto)

Prej disa ditësh në rrjet kanë qarkulluar lajme se ish-banorja e “BBV”, Olta Gixhari është pjesë e jurisë së konkursit të kërcimit “Dancing with the Stars”, i cili do fillojë së shpejti.









Mirëpo së fundmi teksa aktorja zhvilloi një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në Instagram, ku një ndër ta e ka pyetur atë nëse do jetë në jurinë e këtij spektakli.

“A është i vërtetë lajmi që do të jesh në jurinë e DWTS”– ka shkruar fansi.

“Mos u merrni me thashetheme”– u shpreh Olta, duke shtuar akoma më shumë dyshimet e publikut.