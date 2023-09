“Tani është koha që unë të marr vendime”/ Manjati i mediave, Rupert Murdoch jep dorëheqjen si president i Fox and News Corp

Rupert Murdoch, manjati i fuqishëm i medias së krahut të djathtë që ndërtoi dhe mbikëqyri një nga perandoritë më me ndikim të lajmeve në botë, njoftoi të enjten se do të largohet si kryetar i kompanive të tij, Fox Corporation dhe News Corp.









“Për gjithë jetën time profesionale, kam qenë i angazhuar çdo ditë me lajme dhe ide, dhe kjo nuk do të ndryshojë”, shkroi Murdoch, 92 vjeç, në një memo për punonjësit. “Por është koha e duhur që unë të marr role të ndryshme, duke e ditur se kemi ekipe vërtet të talentuara”.

Si udhëheqës i Fox and News Corporation, i cili boton fletët e gjera me ndikim si The Wall Street Journal dhe tabloidin New York Post, Murdoch ka për dekada të tëra që ka një ndikim të konsiderueshëm në Partinë Republikane, të krahasuar me vetëm disa të zgjedhur.

Vendimi i Murdoch për të dhënë dorëheqjen si kryetar i kompanive të tij do të dërgojë valë tronditëse në industrinë e medias dhe do të lërë valëzime të vërshojnë edhe në ujërat politike, ashtu si nxehet gara presidenciale e vitit 2024.

Lachlan Murdoch hap derën e tij

Duke hyrë në këpucët e tij, djali i madh i Murdoch, Lachlan, i cili tashmë shërben si shef ekzekutiv i Fox Corporation, do të bëhet kryetar i vetëm i të dyja kompanive.

Murdoch e përshkroi Lachlan si “një udhëheqës pasionant, parimor”. Është e paqartë nëse drejtimi i Fox do të ndryshojë nën Lachlan, por Rupert sinjalizoi se Lachlan do të mbajë editorialin e krahut të djathtë për të cilin janë të njohura kompanitë e tij mediatike.

“Babai im besonte fort te liria dhe Lachlan është absolutisht i përkushtuar ndaj kauzës”, u tha Murdoch punonjësve në memon e tij. “Burokracitë egoiste po kërkojnë të mbyllin gojën e atyre që do të vënë në dyshim origjinën dhe qëllimin e tyre. Elitat kanë përbuzje të hapur për ata që nuk janë anëtarë të klasës së tyre të rrallë. Shumica e mediave janë në përplasje me ato elita, duke shitur narrativa politike në vend që të ndjekin të vërtetën”.

Rupert Murdoch, i cili siguroi stafin se ai është në “shëndet të mirë”, tha se në rolin e tij të ri si kryetar emeritus ai do të ishte ende “i përfshirë çdo ditë në garën e ideve”.

Megjithatë, Lachlan Murdoch e ka kritikuar privatisht Trumpin, duke thënë se ai nuk pajtohet me shumë nga mënyra se si sillet ish-Presidenti, thanë burimet për CNN. Murdoch ka shkuar aq larg sa u thotë njerëzve se ai beson se nëse Trump do të kandidonte përsëri, do të ishte keq për vendin.

Një karrierë me histori, e diskutueshme

Përpjekja e Murdoch në biznesin e medias filloi në vitet 1950 me një zinxhir të vogël gazetash australiane, duke u bërë më vonë një ekzekutiv kryesor i Hollivudit në 1985 kur bleu Twentieth Century Fox nga naftëtari Marvin Davis për 600 milionë dollarë. Në vitin 1986, Murdoch hyri në biznesin e televizionit pasi bleu disa stacione televizive amerikane dhe krijoi Fox Broadcasting.

Fox News u lançua në 1996 si një konkurrent konservator fillestar i CNN. Ai përfundimisht u bë kanali më i mirë i lajmeve kabllore në Amerikë duke luajtur në narrativa konservatore.

Megjithatë, kanali u largua nga rrënjët e tij në lajmet konservatore pasi ish-presidenti Donald Trump u ngjit në pushtet në Partinë Republikane në vitin 2015, duke u bërë një shtëpi e patundur e propagandës së krahut të djathtë që synon të mbështesë Shtëpinë e Bardhë të mbushur me skandale.

Vitet e fundit, nën Murdoch, Fox News ka avancuar teori të pabaza konspirative, duke përfshirë pandeminë Covid-19 dhe zgjedhjet presidenciale të vitit 2020.

Gënjeshtrat e shtyra nga Fox News për zgjedhjet shkaktuan dy padi masive për shpifje nga kompanitë e teknologjisë së votimit Dominion Voting Systems dhe Smartmatic.

Fox në fillim të këtij viti zgjidhi padinë ‘Dominion’ për një vlerë historike prej 787.5 milionë dollarësh. Padia Smartmatic, megjithatë, vazhdon të bëjë rrugën e saj përmes sistemit gjyqësor.

Fox News njoftoi tërheqjen e Murdoch në transmetimin e saj të enjten në mëngjes, me spikerin Bill Hemmer duke lavdëruar themeluesin e rrjetit.

“Rupert Murdoch krijoi të gjitha këto dhe shumë më tepër në të gjithë Amerikën dhe globin”, tha Hemmer. “Vepra e tij jetësore ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në peizazhin mediatik global. Kontributet e tij janë të panumërta dhe të jashtëzakonshme dhe ne e falënderojmë që na lejoi të bëhemi pjesë e të gjithëve”.

“Pa të, ne nuk do të ishim këtu”, shtoi spikerja Dana Perino.