Deklarata e fortë e Fidel Yllit: Ka ministra dhe deputetë që nuk duan të hapen ligjërisht bastet sportive, pasi luajnë në të zezë paratë e fituara nga korrupsioni

Presidenti i KOKSH, Fidel Ylli ka bërë një deklaratë të fortë në një studio televizive ku tha se ka ministra dhe deputetë preferojnë që bastet sportive të funksionojnë ilegalisht për shkak se luajnë aty paratë e fituara nëpërmjet korrupsionit.









Ylli tha në A2CNN se këta funksionarë të lartë, nuk duan që fytyra e tyre të shfaqet në celular siç e parashikon skema e re e funksionimit të basteve online.

Po ashtu ai theksoi se vesi nuk del me ligjin, dhe këtë gjë e kanë provuar shtete më të forta se Shqipëria.

“Duhet të vazhdojmë të bëjmë politikë me këtë. Se këtë s’e ka kërkuar as kompanitë e basteve as qeveria. E ka kërkuar sporti. Kemi qenë ne shtylla kryesore që i kemi dalë në ballë qeverisë dhe kryeministrit. I kemi thënë kemi 8 muaj që të presim. Hajde na thuaj argumentet pse s’do të hapen. Sepse unë mendoja dhe mendoj që ata që e kundërshtojnë nuk kanë dëshirë që t’i dali fytyra në celular. Se ka edhe deputetë që luajnë, edhe ministra që luajnë dhe duan në të zezë se e kanë më të kollajtë që ato paratë e korrupsionit që fitojnë të luajnë baste. Ne themi nxirri, nxirri në dritën e diellit. Ore unë nuk po përmend emra por edhe deputetët janë njerëz, kanë emocione, padyshim që edhe ata mund të luajnë. A e patë gjatë seancave dëgjimore të gjyqtarëve që thoshin kemi fituar 50 milionë lekë se kemi luajtur në loto. Prandaj them njerëz janë, nëse kanë ndërmend të luajnë le të luajnë me rregullat e shtetit. Vesi nuk mbyllet me ligj, e kanë provuar shtete më të forta se Shqipëria. Ndaj e kanë bërë monopol shtetëror që e kontrollojnë”, tha Fidel Ylli