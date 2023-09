“Njerëzit po kërcënohen! S’do e lejojmë kalimin e kamionëve”- Banorët e Zall Herr protestë kundër guroreve: S’kemi as ujë të pijshëm, qeveria të na janë zgjidhje

Banorët e Zall Herr janë ngritur sërish në protesta kundër guroreve në zonë, që sipas tyre po u shkatërrojnë rrugët e banesat.









Ata shprehen se disa banorë kërcënohen se do të hiqen nga listat e ndihmës ekonomike, por theksuan se do vazhdojnë protestën derisa të marrin përgjigje nga qeveria.

“Disa kërcënohen se do të hiqen nga listat e ndihmës ekonomike. Do e vazhdojmë protestën, nuk do e lejojmë kalimin e kamionëve. Do rrimë këtu derisa të na japë përgjigje qeveria. Ne po kërkojmë të drejtën tonë, jo qiqra në hell. Sa të nisë shiu rruga bëhet me baltë”, tha një banor.

Ndërsa një tjetër u bëri thirrje bashkëfshatarëve që “të mos hanë presionet e këtyre, të mos shkojnë pas partive”.

Ai shtoi se fshati i Zall Herr nuk furnizohet me ujë të pijëshëm ndërsa në rrugë gjatë verës është pluhur ndërsa në dimër baltë.

“Njerëzit të mos hanë presionet e këtyre, por të dalin në protestë. Tirana furnizohet me ujë nga Zall Herr dhe këtu s’ka ujë. Të mos shkojnë pas partive. Ne dalim në rrugë, asnjë nuk vjen këtu. Janë zgjedhur me votat tona, të shtrohet rruga me urgjencë.

Këtu nuk ka ujë dhe e paguajmë. Uji vjen i turbullt. Janë pasuri deri në atë pikë sa nuk merren me ne, nuk e vendosin ujin në zjarr. Si në qeveri dhe në opozitë bandë janë, kanë interesa të përbashkëta.

I kanë mbyllur shkollat në Herraj e Priskë. Kanë bërë edhe denoncime në polici, pse nuk shtrohet rruga, në dimër shi, e verë pluhur”, tha ai.