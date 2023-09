Temperaturat do të ulen deri në 8 gradë dhe do të ketë rrebeshe shiu, njihuni me parashikimin e motit për këtë fundjavë

Teksa ditët e fundit vendi është përballur me temperatura shumë të larta, duket se në fundjavë do të rikthehen reshjet e shiut.









Sipas sinoptikanëve, një mase ajrore e paqëndrueshme nga Europa veriore ven drejt gadishullit të Ballkanit, ku temperaturat ditën e dielë do të ulen deri 8 gradë, ndërsa në disa zona do të ketë rrebeshe shiu.

“E shtuna do jetë pa reshje, me temperatura të larta, termometri do të shënoje 34. Berati dhe Elbasani do shënojë temperaturat më të larta. Dita e djelë do të sjellë një ndryshim drastik, ka rënie të temperaturave me 7- 8 gradë në disa zona, po ashtu rrebeshe shiu.

Në zonat bregdetare, era do të jetë e fortë, duke shkaktuar stuhi dhe dallgëzim të lartë në det.

Qarku i Shkodrës, Vlora, Lezha, do të kenë probleme e gjitha vija e bregdetit. Lezha dhe Vlora ku përveç rrebesheve do të ketë dhe stuhi ere. Do të kemi shpeshherë ministuhi të forta ere, sidomos në brigjet detare, duke sjellë dallgëzim të lartë”, thuhet në deklaratën e tyre.

Por si do të jetë moti në ditët e fundit të shtatorit?

Meteoalb parashikon se shtatori do të mbyllet me temperatura të larta, dhe pritet që edhe tetori të jetë i ngrohtë dhe madje i favorshëm për plazh.

“Ditët e fundit të shtatorit do të jenë me shumë diell, temperatura që shkojnë deri në 30 gradë. Do të kemi më shumë ditë me diell. Madje edhe tetori do të jetë i ngrohtë. Pse jo edhe ndonjë fundjavë për plazh në temperatura 29-30 gradë” thuhet në njoftim.