Analiza e Politico: Rupert Murdoch dominoi politikën në Mbretërinë e Bashkuar. Ai mund të jetë i fundit i llojit të tij

Një nga njerëzit më të fuqishëm në politikën britanike po lë një vakum mediatik.









Baroni i gazetave dhe televizionit Rupert Murdoch krijoi frikë në zemrat e liderëve politikë në Londër që nga vitet 1970 e tutje. Por largimi i tij si kryetar i News Corporation – i cili zotëron gazetat Times dhe Sun plus Times Radio dhe TalkTV në Angli – mund të ndryshojë rrënjësisht marrëdhëniet midis politikës dhe shtypit.

Disa argumentojnë se Murdoch ishte një person i vetëm, të ngjashëm me të cilin nuk do të shihen më kurrë në një peizazh të ndryshuar mediatik. “Nëse Murdoch do të fillonte përsëri tani, unë thjesht nuk mendoj se ai do të ngrihej në ndikimin që ishte në gjendje të ndërtonte atëherë”, tha Peter Mandelson, ish-ministër i kabinetit i cili ishte i rëndësishëm për projektin e Laburistëve të Ri që i afrohej australianit.

Të tjerë argumentojnë se ndryshimi në udhëheqje mund të shkaktojë ndryshime të mëdha në një Westminster të fiksuar nga media. “Kur ka një dorëzim të pushtetit, ai është shpesh momenti në të cilin gjërat rivendosen”, tha Craig Oliver, i cili drejtoi komunikimet në Downing Street nr. 10 për David Cameron. Dorëzimi, i njoftuar të enjten, do të shohë djalin e Murdoch, Lachlan, të marrë rolin e babait të tij në markat globale të News Corporation dhe Fox Corporation – megjithëse Murdoch do të mbetet në prapavijë si “kryetar emeritus” i biznesit.

Të tjerë ende presin më shumë të njëjtën gjë nën Lachlan. “Urime Rupert Murdoch për realizimin e një tranzicioni të qetë brenda perandorisë mediatike globale të familjes – diçka që asnjë lider politik i Mbretërisë së Bashkuar nuk e ka arritur ndonjëherë në numrin 10”, tha Tom Watson, ish-zëvendës udhëheqës i Laburistëve që luftoi me Murdoch në mes të një skandali hakerimi të tabloideve. e postave zanore private. Watson shtoi: “Është djali ai që e fitoi atë”.

Kjo është një referencë për titullin famëkeq “Sun nuk e fitoi atë”, i përhapur në faqen e parë të Sun pasi udhëheqësi laburist Neil Kinnock – i cili nuk arriti të fitonte mbështetjen e tabloidit më të shitur – humbi zgjedhjet e përgjithshme në 1992.

Nëse Sun dhe titujt e tjerë të Murdoch kanë pasur ndonjëherë, ose ende kanë, kanë pasur një ndikim të tillë në politikën britanike është për debat – por nuk ka dyshim që pronari veproi ashtu. Murdoch ishte brenda dhe jashtë numrit 10 gjatë dekadave, duke u përplasur me kryeministrat dhe duke kërkuar të tërheqë fije në politikën britanike.

“Mos e mërzit Rupertin”

Pas asaj humbjeje të vitit 1992, projekti i Laburistëve të Rinj donte të shmangte të bëhej sërish objektivi i shtypit të krahut të djathtë ishte Kinnock. Toni Bler dhe ‘spin doctor’ Alastair Campbell ishin të dëshpëruar t’i takonin Murdoch-it – ashtu si edhe kancelari Gordon Brown, i cili do të pasonte Blair-in si kryeministër.

“Kishte një maksimum mjaft të fortë të qeverisë që thoshte ‘mos e mërzit Rupertin'”, tha Mandelson. “Të mërzisje Rupert ishte padyshim një zonë e ndaluar”.

Mandelson kujtoi një natë kur Brown si kryeministër po përballej me një riorganizim të kabinetit. Telefoni në Downing Street ra dhe ai dëgjoi Brown duke iu referuar telefonuesit si James. Mandelson supozoi se ishte James Murdoch, një tjetër nga djemtë e Murdoch – megjithëse doli të ishte ministri i kabinetit James Purnell, i cili telefonoi për të informuar Brown se ai po largohej. Mandelson tha se ky supozim ilustron “sa më e rëndësishmja në mendjet tona ishte gjasat që shtypi i Murdoch të na braktiste”.

Oliver tha se Cameron kishte një marrëdhënie “të tendosur” me Murdoch, i cili mendonte se lideri i atëhershëm konservator, i cili vazhdoi si kryeministër, ishte shumë një anëtar i establishmentit liberal. Ai gjithashtu urrente qëndrimin e Cameron kundër Brexit.

Por Murdoch ishte një konservator i vendosur, dhe po kështu do të mbështeste konservatorët si parazgjedhje kudo që të ishte e mundur, veçanërisht kur ata ishin në rrugën për të fituar. Gazetat e tij do të ishin të qarta në mbulimin e tyre për interesat e tij – dhe do të fillonin për planet që nuk i pëlqenin.

“Ata arritën të merrnin një kontroll të vërtetë të gazetarisë britanike dhe e ndryshuan atë thellësisht, kështu që u bë një gjë shumë më binare, agresive e fushatës”, tha Oliver. “Sigurisht që u bë e qartë se ata e kuptonin fuqinë e tyre dhe ishin të përgatitur ta përdornin atë nëse mendonin se kishte diçka që duhej ose e nevojshme për të ndryshuar”.

Ish-punonjësit e redaksisë së Murdoch tregojnë se si shefi do të fluturonte përpara zgjedhjeve dhe do të ulej në konferencat e shtypit të mëngjesit të Sun, “duke mos thënë asgjë”. Në natën e zgjedhjeve, partitë e tij “legjendare” lart do të mbanin disa drejtues të ‘arrestuar’ pas exit poll – nëse rezultati do të shkonte në rrugën e duhur.

“Padyshim që kishte një ndjenjë që të gjithë ishin më të përqendruar me të përreth”, tha me tallje njëri, i cili foli në mënyrë anonime për të diskutuar lirshëm vendin e tyre të punës. “Ti ishe patjetër në dijeni kur ai ishte në Londër dhe se ai do të shqyrtonte me kujdes atë që po shkruanim,” tha një tjetër, megjithëse personi shtoi se nuk iu tha se shefi donte histori specifike.

“Ndryshe nga sa besojnë shumë njerëz, ai kurrë nuk ndërhyri”, tha John Witherow, ish-redaktor i Times dhe Sunday Times, për Times Radio të premten. “Ai kurrë nuk na tha se çfarë të bënim. Ne vendosëm se çfarë të bënim sepse ai na besonte dhe ne duhej të bënim atë që dëshironin lexuesit, në thelb. Ai e dinte që gazetat duhej t’u shërbenin lexuesve dhe e dinte se nuk mund të ndërhynte në këto çështje. Në të vërtetë ai nuk e donte atë. Ai thjesht na la të vazhdojmë me të.”

“Helmues”

Të tjerë thonë se redaksitë e Murdoch shfaqën një rrjet informatorësh që mblidhnin inteligjencë dhe ia jepnin atë shefit – diçka që u dobësua pas skandalit të hakerimit të telefonit.

Politikanët që nuk e fituan miratimin e Murdoch shpejt e morën vesh për këtë. Oliver kujtoi se kishte parë liderin e atëhershëm të Laburistit, Ed Miliband, duke kërkuar një shans për të biseduar me Murdoch-un në një nga festat e Newshound në kopshtin e restorantit Orangery pranë Kensington Palace. Në atë kohë, skandali i hakerimit të telefonave ishte në lëvizje të plotë – dhe ditë më vonë Miliband ishte në Commons duke sulmuar Murdoch. The Sun sulmoi liderin laburist – veçanërisht për një pamje të padukshme të tij duke ngrënë një sanduiç me proshutë.

Jeremy Corbyn, i cili ndoqi Milibandin si lider i Laburistëve, nuk u shqetësua kurrë t’i gjykonte Murdoch – megjithëse ai merrej me gazetarët e tij. Projekti i ekstremit të majtë Corbyn e pa veten si antitetik me interesat e Murdoch.

Matt Zarb-Cousin, i cili shërbeu si sekretar i shtypit i Corbyn, pohoi se një hakim i Sun i qeshi në fytyrë kur ai argumentoi se marrja e firmave të energjisë në pronësi publike do të reduktonte faturat e familjes. “Ata janë një gazetë që bën fushatë për interesa personale dhe nuk mund të trajtohen me mirëbesim”, tha Zarb-Cousin.

James Schneider, i cili gjithashtu drejtoi komentet për Corbyn, tha se Murdoch kishte qenë “një ndikim thellësisht helmues në jetën publike britanike, duke shtuar: “Një media e lirë është e nevojshme për një shoqëri të lirë. Por ne nuk kemi një të tillë.”

Kancelari ‘Hije’ i Corbyn, John McDonnell shtoi: “Murdoch e tërhoqi gazetarinë dhe politikën në hendek ku e vërteta dhe standardet bazë gazetareske u bënë të parëndësishme. Ai poshtëroi cilësinë e diskursit politik në këtë vend”.

Fundi i një epoke?

Lajmi i mirë për të majtën është se shumë në Westminster besojnë se epoka e baronëve të fuqishëm të shtypit ka përfunduar – me shpërthimin e mediave të reja dhe mediave sociale.

“Murdoch ishte një forcë masive politike, pa dyshim për këtë. Por ndikimi i mediave kryesore dhe gazetave në veçanti po dobësohet”, tha Mandelson. “Tani ka shumë më shumë burime lajmesh, jo domosdoshmërisht më të besueshme për fat të keq, dhe besimi i publikut në shumicën prej tyre ka rënë.”

“Unë mendoj se ne jemi rritur nga baronët e shtypit – individë që përdorin pushtetin e medias për të vendosur ligjin për politikën”, shtoi Mandelson. “Njerëzit nuk janë aq të pranueshëm që individët e fuqishëm të sundojnë mbi elektoratin në mënyrën se si Murdoch dhe të tjerët ishin në gjendje të bënin”.

Por shtypi i krahut të djathtë në Britani ka ende ndikim – dhe përpiqet të bëjë më të mirën për ta përdorur atë kundër njerëzve dhe politikave që nuk i pëlqejnë.

Në të vërtetë, lideri laburist Keir Starmer – duke shpresuar të rrëzojë konservatorët në zgjedhjet e përgjithshme që priten vitin e ardhshëm – kërkoi një takim me Murdoch në festën verore të shefit të medias në qershor në Londër. Dhe kur Murdoch ishte për herë të fundit në qytet, ai pati takime private me kryeministrin Rishi Sunak, Sekretaren e Brendshme Suella Braverman dhe Sekretaren e Biznesit Kemi Badenoch.

Edhe nëse peizazhi mediatik po ndryshon, politikanët britanikë tashmë do të sforcohen për të gjetur se ku ulet Lachlan – të pasigurt nëse ai do të dëshirojë të ushtrojë të njëjtin nivel ndikimi në Mbretërinë e Bashkuar apo edhe të marrë të njëjtin nivel interesi në politikë si i fuqishmi i tij babai. Disa besojnë se pak do të ndryshojë ndërsa Murdoch senior duket në sfond.

Nëse epoka e re e baronëve të dobësuar të medias dhe rritja e mediave sociale është më e mirë se ajo që ishte më parë, është një pyetje tjetër.

Oliver tha se politikanët do të preferojnë gjithmonë të kenë njerëz të fuqishëm që luftojnë për ta – dhe argumentoi se dinamika e përhershme e fushatës së mediave sociale, e shoqëruar me ndarjen dhe dezinformimin e platformave online, nuk është veçanërisht e dobishme për ata që përpiqen të qeverisin.

Por, shtoi ai, “të kesh figura masive që mbulojnë peizazhin dhe dominojnë nuk është gjithashtu veçanërisht e shëndetshme”.