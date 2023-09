Dogjën ullishtet dhe pemtoret e fshatit pasi kishin ndezur zjarr për mbeturinat, procedohen katër autorët

Katër autorë të zjarrvënies në fshatrat janë identifikuar nga Policia e më pas proceduar penalisht.









Si pasojë e zjarreve të cilat mësohet se janë ndezur për të djegur mbeturinat, por flakët nuk kanë mundur të vihen në kontroll duke djegur kështu sipërfaqe toke me ullnj, pemë frutore e barishte.

Sipas uniformave blu, “pas njoftimeve për 4 vatra zjarri në fshatrat Marinëz, Velmish, Gjonas dhe Babunjë, u identifikuan dhe u proceduan penalisht autorët e këtyre rasteve.”

Njoftimi i Policisë:

Policia identifikon autorët e 4 rasteve të zjarrvënieve në fshatrat Marinëz, Velmish, Gjonas dhe Babunjë.

Procedohen penalisht të 4 shtetasit, pasi si pasojë e zjarreve që ata ndezën, u dogjën sipërfaqe toke me ullinj, pemë frutore dhe barishte.

Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimeve të Komisariateve të Policisë Fier, Lushnjë dhe Divjakë, në bashkëpunim me shërbimet mbështetëse, pas njoftimeve për 4 vatra zjarri në fshatrat Marinëz, Velmish, Gjonas dhe Babunjë, u identifikuan dhe u proceduan penalisht autorët e këtyre rasteve.

Konkretisht, u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit S. P., 67 vjeç, banues në Marinëz, B. H., 60 vjeç, banues në Velmish, A. B., 55 vjeç, banues në Gjonas, M. S., 67 vjeç, banues në Babunjë, pasi kanë ndezur zjarr në tokat e tyre, për të djegur mbeturina, dhe si pasojë janë djegur disa rrënjë ullinj, në pronësi të shtetasve të tjerë, sipërfaqe toke me pemë frutore dhe sipërfaqe toke me barishte dhe me shkurre.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme.

Drejtoria Vendore e Policisë Fier apelon për qytetarët që në asnjë rast të mos ndezin zjarre, pasi ky veprim përbën krim dhe ndëshkohet penalisht, si dhe i fton ata që të denoncojnë në numrin 112, çdo rast të tillë, me qëllim ndërhyrjen e menjëhershme për shuarjen e flakëve dhe procedimin penal të shtetasve përgjegjës.