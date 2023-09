GOLAT/ Girona befason La Ligan, katalanasit kryesojnë kampionatin spanjoll!

La Liga e futbollit në Spanjë është në javën e gjashtë. Kjo e shtunë nisi në orën 14:00, teksa në Katalonjë vendasit e Gironas fituan 5-3 kundër Mallorcas, duke marrë kryesimin e kampionatit. Girona po bën surprizën këtë sezon, duke zhvilluar ndeshje të mahnitshme dhe lënë pas Realin e Madridit që ka një ndeshje më pak. Te Mallorca gol shënoi edhe Vedat Muriqi, pa shmangur humbjen e të tijve.









Në stadiumin “de Montivilli”, Girona vendase fitoi 5-3 kundër Mallorcas për javën e gjashtë në La Ligan spanjolle. Katalanasit e vegjël morën kryesimin e kampionatit me 16 pikë, duke lënë pas Realin e Madridit që ka një ndeshje më pak. Pas tyre edhe Barça. Dueli nisi keq për djemtë e Michel, që pësuan pas vetëm katër minutave lojë. Ishte Vedat Muriqi që shënoi për ishullorët nga penalltia, duke kujtuar se miqtë i kishin idetë të qarta.

Pas golit të pësuar, “Hirushja” Gironë shënoi katër gola në pjesën e parë me Lopez, Dovbyk, Martin dhe Herrera, ndërsa Savio në pjesën e dytë i dërgoi shifrat në 5-1. Miqtë u kujtuan vonë dhe shënuan dy herë me Prats në minutat 89 dhe 90+5 për rezultatin final 5-3.

Girona me 16 pikë kryeson renditjen, teksa Real Madrid me 15 pikë qëndron një pozitë më poshtë, teksa luan nesër. Mallorca me pesë pikë mban vendin e 15-të.

La Liga – java 6-të:

14:00 Girona 5-2 Mallorca

16:15 Osasuna – Sevilla

18:30 Barcelona – Celta Vigo

21:00 Almeria – Valencia