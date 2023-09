‘Kam qenë shumë herë afër vdekjes’, rrëfimi i 22 vjeçares shqiptare që u mbajt e ‘burgosur’ për dy vite nga burri sepse lindi vajzë

22-vjeçarja Dafina Kurti ka tronditur gjyqtarët dhe hetuesit grekë, me rrëfimin e saj mbi torturën nga bashkëshorti i saj prej më shumë se dy vitesh.









Gruaja 22-vjeçare tregoi se erdhi në Volos në vitin 2021 nga Shqipëria, pas martesës me bashkatdhetarin e saj 28-vjeçar, Aurel Gëzim Kurti një person mizor, “i egër” dhe nuk mësoi kurrë të fliste greqisht, sepse nuk kishte pasur kurrë kontakt me asnjë njeri.

Mediat greke, gegonota.news dhe protothema raportojnë se e reja ka rrëfyer se me të mbërritur nga Shqipëria në Volos, bashkëshorti e ka ndaluar 22-vjeçaren të ketë çdo kontakt me botën e jashtme dhe shtëpia e tyre dukej e pabanuar. Kur lindi fëmija, ata jetuan për pesë muaj me qepena të mbyllura. Nëna dhe foshnja nuk e panë dritën e diellit. Në oborr dhe vetëm në oborr u lejuan të dilnin, pas pesë muajsh. Mbrëmjen e djeshme dhe teksa gruaja bërtiste, britmat që ishin dëgjuar dher më parë, të dhunës dhe rrahjeve mobilizuan lagjen. Fqinjët dolën jashtë shtëpisë dhe i trokitën në derë, ndërsa thirrën policinë.

22-vjeçarja nuk di greqisht dhe me ndihmën e një bashkatdhetari u shpjegoi mjekëve dhe policisë se e kapën bashkëshortin pak para se ta vriste duke i futur duart në fyt.

“Kam ngrënë dru edhe më të fortë, kam qenë shumë herë afër vdekjes. Ai më kërcënoi se nëse ikja në Shqipëri do të vinte dhe do të vriste prindërit e mi”, tha ajo në dëshminë e saj dhe e cilësoi burrin si një njeri që ndiqte rregullat e mafies.