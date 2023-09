Luizit dhe Kiarës i dështojnë planet për projekte televizive! Zbardhen prapaskenat e përplasjes së fituesit të BBV me Arbanën dhe Eduardit, zbulohet molla e “sherrit”

Vera ka qenë një sezon i ngarkuar për shumë VIP-a, duke shenjuar me aktivitete të ndryshme në fushat ku ata operojnë. Një vëmendje të shtuar nga pasur nga ana e publikut për Luizin dhe Kiarën, që aktualisht janë ndër çiftet më të dashura për ndjekësit.









Luizi ka qenë padyshim këngëtari i sezonit, ku koncertet e tij ishin më të ndjekurat, e për rrjedhojë edhe më të paguara. Gjithashtu, fituesi i Big Brother VIP u bë pjesë për herë të parë edhe kinematografisë, ku luajti si protagonist në filmin, “Në Kuadër të Dashurisë”. Nga ana tjetër edhe për partneren e tij ka qenë një sezon i ngjeshur.

Moderatorja u rikthye në ekranin e Top Channel, për të moderuar “Kepi i VIP-ave”. Xhirimet u realizuan në Turqi, ku Kiara qëndroi për rreth 1 javë. Nga ana tjetër, dyshja ka pasur kontrata të majme edhe me reklamat, kryesisht në rrjetet sociale, duke i shndërruar në personazhet më të marketuar të momentit.

Por, teksa gushti përfundoi, edhe për ta, erdhi një sezon tjetër, ku angazhimi në televizion ishte padyshim qëllimi i tyre. Për shumë muaj me rradhë, Kiara është përfolur si kandidate e mundshme për moderimin e “Për’puthen”, ndaj edhe habia nuk ishte e vogël, kur në rrjet u konfirmua se do të ishte pikërisht Megi Pojani, mikpritësja e këtij formati.

Vetë Kiara e ka shprehur edhe personalisht dëshirën për të moderuar këtë format, megjithatë organizatorët kanë vendosur që momentalisht, ajo mos të jetë pjesë e ekranit, duke preferuar që emrin e saj mos ta përdorin për “Për’puthen”.

Megjithatë Kiarës do t’i besohet një format përmbledhës që do të bëhet për “Dancing with the Stars”. Nga ana tjetër edhe Luizi, që mbetet ndër emrat më të pëlqyera, ka pasur ambicie që të kishte një karrierë televizive, këtë herë jo vetëm si këngëtar. Në rrjet prej kohësh është përfolur se ai do të ishte opinionist në Big Brother VIP 3. Zërat u shtuan pasi vetë Arbër Hajdari konfirmoi se vitin e ardhshëm nuk do të ulej në poltronën e opinionistit.

Megjithatë, një vendim i tillë duket i vështirë. Në rrjet është përfolur se Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj ishin kundër pjesëmarrjes së Luizit në këtë format. Dhe ka qenë pikërisht ky fakt “molla e sherrit” mes fituesit të big Brother dhe çiftit të famshëm. Pak ditë më parë, Luizi i largoi nga Instagrami, bashkë me disa ish-banorë të tjerë, duke sjellë kështu mbylljen përfundimtare të marrëdhënieve mes tyre.

Por në mes të projekteve të lëna përgjysëm dhe “zhgënjimit” nga ekrani, Luizi dhe Kiara kanë vendosur të “arratisen” nga Tirana. Nga rrjetet sociale, kemi parë se çifti ka zgjedhur të kalojë disa ditë pushimesh në Itali. Më konkretisht, ata gjenden në Milano, ku kanë shijuar pak kohën vetëm me njëri-tjetrin, por edhe me prindërit e Kiarës. Luizi ka ndarë me ndjekësit e tij një moment duke filmuar Kiarën, teksa ajo shijon një ndër pamjet më të bukura në Milano, “Piazza D’uomo di Milano”.

“Ndërkohë që Kiara sheh Duomon, unë shijoj pamjen më të bukur në botë, sapo hap sytë”, shkruan ai bashkangjitur videos së publikuar në rrjetet sociale, ndërkohë që videon e ka shoqërua me tingujt e mjeshtrit italian, Andrea Bocelli, “Vivo Per Lei”, duke e bërë këtë moment edhe më romantik.

Në rrjetet e tyre sociale, të dy kanë publikuar poza romantike, por edhe video funny, duke na zbuluar detaje nga këto mini pushime të tyre. Teksa në Tiranë ka nisur intensivisht sezoni i ri televiziv, ata kanë vendosur të arratisen për pak kohë, pasi planet nuk iu ecën ashtu si kishin shpresuar. Prej javësh në rrjet ka qarkulluar edhe lajmi se Kiara dhe Luizi janë në pritje të fëmijës së tyre të parë.

Megjithatë, miqtë e afërt dhe bashkëpunëtorët e kanë përgënjeshtruar këtë lajm, duke u shprehur se objektivat e çiftit aktualisht janë karriera, duke u investuar në drejtime të reja, por edhe në biznes, ndaj edhe për fëmijën ka ende edhe pak kohë. Kjo arratisje e tyre, vjen menjëherë pas “spastrimit” të Instagramit nga ana e Luizit. Pasi largoi Arbanën dhe Edin, “operacioni” ka vijuar me ish-banorë të Big Brother. Luizi u shpreh se do ti vinte rradha edhe Efit, por kjo e fundit ka vepruar e para.

Ka qenë Efi, e cila ia ka hequr ‘folloëin’ këngëtarit shkodran duke ia vënë “kapakun” aludimeve për miqësinë e tyre. Mëgjithatë, nuk ka mjaftuar kjo pasi, Efi ka reaguar përmes një videoje në rrjetet sociale.

“Duke qenë se u lodha shumë nga kjo historia e Bigut. Doja të ju thoja të gjithëve ju që më ndiqni për arsyet e juaja por që nuk jam unë arsyeja, atëherë me gjithë kënaqësinë e mundshme mund të më hiqni lirshëm sepse kam hallet e mia. Kam aq shumë gjëra në kokën time dhe po vazhdoj jetën time. Kjo histori vetëm po më hap barkun. Ju dua”, ka thënë Efi.

Ndërkohë edhe Mikela ishte një nga personazhet që Luizi e hoqi nga faqja e tij. Ndërsa është pyetur nëse mban konakte me ish-banorët, ajo ka treguar se me të gjithë është në kontakt dhe se gëzon respekt për ta. Në lidhje me Luizin, që ky i fundit i ka hequr “follow”-n, Mikela u shpreh se as nuk e kishte vënë re por ndejkësit e saj e kishin vënë re. Ajo tha se gjithashtu nuk kishte vazhduar ta ndjekë më në rrjete sociale pas veprimit të këngëtarit, por se ishte ndeshur më të në ambientet e “Top Channel”.

“Unë kam respekt dhe kam komunikim për të gjithë banorët. Seç bëjnë heqin e shtojnë nëpër Instagram nuk u kushtoj rëndësi fare, kudo që i shoh i përshëndes. Siç përshëndeta edhe Luizin poshtë, që më kishte hequr para dy ditësh nga Instagrami. Për mua nuk bëjnë sens këto gjëra, me qëllim që të përflitesh. Unë kam respekt për të gjithë”, tha Mikela.

Luiz Ejlli duket se paska bërë në plan të spastrojë të gjithë ish-banorët e “BBV” apo personazhet që kanë lidhje me këtë format nga “Instagram”-i i tij.

“Fatkeqi” ka qenë Krist Aliaj. Këngëtari nuk e ndjek më Kristin në Instagram, ndërsa edhe ky i fundit i është përgjigjur me të njëjtën mënyrë. As Kristi nuk e ndjek Luizin. Veç dinamikave që vetë Luizi ka pasur me disa nga ish-banorët, shumë pikëpyetje ngriti pikërisht largimi i Arbanës dhe i Eduartit. Mesa duket pak relax dhe çaste romantike mes tyre, do t’i japë disi paqe, por edhe energji të reja, për rikthimin në Tiranë dhe angazhimet që i presim.