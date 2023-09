Zgjedhjet në SHBA/ Pas thirrjes së Taylor Swift, 35 mijë njerëz u interesuan për të votuar

Taylor Swift mori pjesë në aksionin për Ditën Kombëtare të Regjistrimit të Votuesve në SHBA, duke u kujtuar fansave të saj që të sigurohen se kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.

“Ju kam dëgjuar të ngrini zërat dhe e di sa të zhurmshëm janë. Sigurohuni që të jeni gati t’i përdorni në zgjedhjet tona të këtij viti!”, ka shkruar Taylor Swift në postimin e saj. Gjithashtu shpërndau lidhjen me platformën e regjistrimit të votuesve jofitimprurës.

Billboard raportoi se, sipas një njoftimi për shtyp, gjithsej 157,041 përdorues vizituan Vote.org të martën. CEO i Vote.org, Andrea Haley u shpreh se pas orës së postimit të Taylor Swift, regjistrimet u rritën me 1,226% në një orë. Bëhet fjalë për rreth 35 mijë njerëz.

Sigurisht që këngëtarja e njohur nuk u thotë fansave të saj se kë të votojnë, edhe pse në të kaluarën ka mbështetur Joe Biden, si dhe ka folur për neverinë e saj ndaj ish-presidentit Donald Trump.

Fun fact: after @taylorswift13 posted on Instagram today directing her followers to register to vote on @votedotorg, our site was averaging 13,000 users every 30 minutes. 13! Let’s just say her reputation for being a mastermind is very well-earned! #NVRD https://t.co/L80M5KRakq

— Nick Morrow (@NRMorrow) September 20, 2023