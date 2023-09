Biden: Republikanët duhet të respektojnë marrëveshjen e buxhetit

Presidenti Joe Biden fajësoi një grup të vogël republikanësh ekstremë për bllokimin buxhetor, teksa i ka kërkuar ligjvënësve të partisë të marrin hapa të menjëhershëm për të parandaluar një mbyllje të qeverisë përpara afatit të 30 shtatorit.









“Një grup i vogël republikanësh ekstremë nuk duan të përmbushin marrëveshjen”, tha Biden, raporton agjencia e lajmeve Reuters.

Marrëveshja e arritur midis udhëheqjes republikane të Kongresit dhe administratës së tij në maj do të kishte financuar prioritetet thelbësore të sigurisë së brendshme dhe kombëtare dhe do të kishte ulur ende deficitin buxhetor me 1 trilion dollarë gjatë 10 viteve të ardhshme, tha Biden në një darkë të çmimeve të Kongresit të shtunën.