Tensione në Bregun Perëndimor, ushtarët izraelitë vrasin dy palestinezë

Autoritetet shëndetësore palestineze njoftuan se dy palestinezë u vranë sot gjatë një sulmi ushtarak izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ushtria izraelite njoftoi se ushtarët hynë në kampin e refugjatëve Nur Shams, afër Tulkarm, për të shkatërruar “qendrën e komandës së ekstremistëve dhe depon për ruajtjen e bombave në një ndërtesë”.

Ministria palestineze e Shëndetësisë ka identifikuar dy palestinezët që u vranë. Gjatë bastisjes janë shkaktuar dëme të shumta në rrugë dhe një objekt.

Bastisjet izraelite, veçanërisht në veri të Bregut Perëndimor, janë bërë më të shpeshta gjatë një viti e gjysmë të kaluar, me synimin për t’u marrë me ekstremistët palestinezë dhe për të parandaluar sulmet e ardhshme.

#BREAKING #Israel #Palestine JUST IN: Members of the IDF entering the Nur Shams camp near the city of Tulkarm. pic.twitter.com/vJLFHJ3hfB

