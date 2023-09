100 ndeshje në Serinë A, vetëm 5 lojtarë kanë shënuar më shumë se Lukaku

Romelu Lukaku luajti ndaj Torinos ndeshjen e 100-të në Serinë A, teksa arriti të realizonte golin e 59-të, në barazimin 1-1 që skuadra e Romës regjistroi në transfertë.

Vlen të theksohet fakti se vetëm 5 lojtarë kanë shënuar më shumë gola në 100 ndeshjet e tyre të para, që nga periudha kur fitorja llogaritet me 3 pikë. Bëhet fjalë për emra të rëndësishëm të futbollit italian dhe atij Europian.

David Trezege, në 100 ndeshje realizoi 63 gola

Vinçenco Montela, në 100 ndeshje realizoi 64 gola

Andrij Shevçenko në 100 ndeshje realizoi 64 gola

Gonzalo Higuain në 100 ndeshje realizoi 65 gola

Kristiano Ronaldo në 100 ndeshje realizoi 81 gola

