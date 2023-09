Aksident në aksin Librazhd – Qafë Thanë, 3 të lënduar

Një aksident i rëndë ka ndodhur pak minuta më parë në aksin rrugor Librazhd – Qafë Thanë.









Librazhd/ Informacion paraprak

Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.