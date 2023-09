Britney Spears shfaqet me bikini rozë dhe kërcen “provokuese” në një tub hekuri

Menjëherë pas divorcit me Sam Asghari, Britney Spears duket se i është përkushtuar tërësisht kërcimit. Ylli i popit shpesh poston video në llogarinë e saj personale në Instagram, ku shihet duke kërcyer, qoftë me veshje të çuditshëm ose vetëm me të brendshme.









Këngëtarja këtë herë ka postuar një video, në të cilën shihet duke kërcyer me bikini rozë, plot diamante.

Që nga ndarja e saj me Sam Asghari, Britney Spears ka postuar vazhdimisht klipe në rrjetet sociale të saj duke kërcyer rreth një shtylle kërcimi, ndërsa ajo ka mbushur të gjithë dhomën rreth saj me pasqyra.

Videoja e saj e re megjithatë duket më provokuese se të mëparshmet, me yllin që lëviz veçanërisht… sensualisht.

