“I ndoqën 30 persona, i rrihnin me shkopinj”/ Si filloi sherri për një vajzë nga adoleshentët (VIDEO)

Autoritetet fqinje kanë bërë nëntë arrestime për përleshjen e egër mes të miturve që ndodhi mbrëmjen e së dielës (24/9) në Kifisi dhe që rezultoi me plagosjen e dy fëmijëve, 15 dhe 16 vjeç.









Informacionet e protothema.gr bëjnë me dije se bëhet fjalë për të mitur që janë kapur me “sytë” e një vajze.

Sipas burimeve të mirëinformuara, në përleshje kanë marrë pjesë dy grupe të rinjsh. Grupi i parë që bëri sulmin përbëhej nga nëntë persona, ndërsa grupi që mori sulmin përbëhej nga 11 persona.

Në fakt, njëri nga autorët dhe një nga viktimat njiheshin me njëri-tjetrin dhe dyshohet se ishin konfliktuar në të kaluarën për të njëjtën vajzë.

Të plagosurit po trajtohen në spitalin ku po monitorohen nga mjekët kurues, ndërsa gjendja e tyre nuk ngjall shqetësim.

Çfarë thotë një dëshmitar okular

Të dielën mbrëma, dy 15-vjeçarë kanë mbetur të plagosur në përleshjen e ashpër mes të miturve në Kifisi.

“Ne pamë rreth 30 persona duke ndjekur dy fëmijë. I kishin ulur poshtë dhe i kishin rrahur me vare! Në kokë, në trup, me shkelma, me grushta…” shprehet një dëshmitar okular në buletinin kryesor të lajmeve të Star, ndërsa në një video dokument të publikuar nga Action24 shihet momenti i sherrit të përgjakshëm.

Shikoni videon:

Dy 15-vjeçarët kanë mbetur të plagosur në kokë nga goditjet e forta me shkopinj, grushte dhe shkelma. Në videon e publikuar nga Star, shihet një shpëtimtar që u jep ndihmën e parë, pak minuta pasi u sulmuan brutalisht nga një grup të rinjsh të zemëruar.

“”Policia! “Polici!”, bërtitëm dhe shkuam dhe i ndamë. Ata u goditën në pjesën e pasme të kokës, para vetullës dhe u gjakosën”, tregon një dëshmitar okular. Pak më vonë një ambulancë e EKAV-it mori dy fëmijët e plagosur, të cilët u dërguan në Spitalin e Fëmijëve Aglaia Kyriakou.

“Më trembën, të voglin e kisha në krevat fëmijësh dhe pashë ku vraponin”, thotë e shokuar një nënë e cila ndodhej me vajzën e saj në Alsos Kifissia.