Incidentet e bullizmit nëpër shkolla/ Pesë të mitur rrahën një 12-vjeçar! (Video)

Një incident i ri dhune në shkollë ka ndodhur të premten e datës 22 shtator në orën 12:30, menjëherë pas mësimit, në shkollën e mesme të 10-të të Pireut.









Një nxënës i shkollës së parë të mesme ka rënë viktimë e një rrahjeje për një arsye të parëndësishme, pikërisht jashtë kompleksit të shkollës, ndërsa videon e rrahjes së tij e ka marrë një shok i klasës tjetër, “për të qeshur”, siç ka pranuar vetë i mituri.

Sipas Elizabeth Kuku, nëna e nxënësit 12-vjeçar, pesë të mitur, 12-14 vjeç, i kanë zënë pritë djalit të saj, pikërisht jashtë shkollës, ku po prisnin ta sulmonin.

“Drejtoresha e shkollës më tha se e kishte marrë vesh që fëmijët, para ngjarjes, thoshin “hajde ta nxjerrim”, d.m.th. vendos një gëzhojë dhe e goditi”, raporton për protothema nëna e nxënësit.

Sipas saj, shkak i konfliktit kanë qenë disa shtytje që djali i saj ka shkëmbyer në shkallët e shkollës me pjesën tjetër të nxënësve, të cilët janë tubuar kundër tij, me qëllim që ta sulmojnë në një moment të padyshimtë.

Konkretisht, pesë të miturit e prisnin 12-vjeçarin në një distancë prej dy metrash nga dera kryesore e gjimnazit të 10-të. Sipas dëshmive, askush nuk e kishte idenë qëllimin e tyre, as mësuesit dhe as pjesa tjetër e nxënësve.

Në video duket qartë se 12-vjeçari goditet në fytyrë dhe menjëherë bie në tokë, duke vendosur duart në kokë për t’u mbrojtur.

Kur pesë të miturit nuk e goditën më me grushte, 12-vjeçari kërkoi strehim në një dyqan rrobash aty pranë, në pronësi të një personi të afërt me familjen e tij. U njoftuan prindërit e tij, të cilët mbërritën të mërzitur në dyqan për ta marrë. Për sa kohë studenti ndodhej brenda në dyqan, sipas dëshmive, pesë autorët e mitur e kanë pritur me durim, për ta sulmuar sërish.

Nëna e 12-vjeçarit ka bërë padi në Drejtorinë e Policisë së Pireut, për dhunë brenda dhe jashtëshkollore, abuzim verbal dhe vjedhje, pasi u konstatua se i kishin vjedhur edhe librin e varfër të xhepit.

Mëngjesin e sotëm nëna e nxënësit 12-vjeçar ka vizituar gjimnazin e 10-të për të njoftuar drejtoreshën e shkollës dhe aty ka takuar nënën e një prej pesë nxënësve që kanë goditur me grusht djalin e saj. Sipas Elizabeth Kukut, nëna e dhunuesit të mitur e ka qortuar, sepse… ka guxuar të drejtohet në polici, duke e konsideruar të tepruar reagimin e saj dhe njëkohësisht duke justifikuar djalin e saj.

“Nuk është vetëm faji i djalit tim, do të jetë edhe i yti, më tha”, shton nëna e 12-vjeçarit.