Italia ul taksën e saj ‘famëkeqe’ të të ardhurave të papritura bankare!

Ministria italiane e financave ka ulur në heshtje taksën e saj të diskutueshme të papritur mbi “fitimet ekstra” të bankave pas një raundi intensiv diskutimesh midis fraksioneve politike rivale dhe bankave të vendit.









Sipas draftit të një amendamenti të ri që do të modifikojë në mënyrë dramatike tatimin përpara se të shkojë për miratim në parlamentin italian, bankat do të mund të ulin ndjeshëm detyrimet e tyre në dy mënyra të reja.

Zhvillimi është një lëshim i madh për lobin bankar të vendit dhe aleatin e tij politik, partinë Forza Italia, e cila është një partner i vogël në qeverinë aktuale të koalicionit. Është gjithashtu një koncesion për Bankën Qendrore Evropiane, e cila kritikoi ashpër draftin origjinal në fillim të këtij muaji.

Gjithashtu duket se pengon shpresat e kryeministres Giorgia Meloni për të ngushtuar deficitin buxhetor të vendit me një sulm oportunist ndaj një sektori të ekonomisë që – të paktën përkohësisht – është i pasur me para.

Bankat tani do të jenë në gjendje të përdorin një nga dy opsionet: nën një, ato mund t’i shpëtojnë plotësisht taksës nëse ndajnë të paktën 2.5 herë shumën e shumës që do të ishte paguar fillimisht nën tatimin fillestar në rezervat e tyre bazë të kapitalit. Bankat që bëjnë humbje mund të përdorin fitimet e vitit të kaluar për rezervat, por atyre u ndalohet të kalojnë çdo kosto të shtuar tek konsumatorët.

Sipas opsionit të dytë, bankat mund të paguajnë një version të modifikuar të tatimit të kufizuar në 0.26 për qind të aktiveve të ponderuara me rrezik, në vend të 0.1 për qind të totalit të aktiveve siç ishte parashikuar më parë. Kjo gjithashtu përjashton fitimet e krijuara nga interesi i paguar për obligacionet e qeverisë, duke krijuar në mënyrë efektive një nxitje të re për bankat italiane për të mbajtur një borxh të tillë.

Roma thotë se taksa do të rrisë midis 2.5 miliardë dhe 2.7 miliardë euro, pak më pak se 3 miliardë euro të parashikuara më parë. Analisti i Unicredit Francesco Maria Di Bella tha për POLITICO se ndryshimi ka të ngjarë të ketë pak ndikim në planifikimin e buxhetit të Melonit.

“Edhe në formulimin e saj origjinal, mbështetja nga kjo taksë bankare ishte vetëm margjinale”, tha Di Bella. “Sigurisht, do të gjenerojë të ardhura të reja për Thesarin, por nuk mendoj se qeveria e ka konsideruar atë si një ndryshim të lojës për deficitin e vitit të ardhshëm”.

Megjithatë, një ndryshim i lojës është gjithnjë e më shumë ajo që duket se ka nevojë Meloni: Një raport i Reuters të premten sugjeroi që deficiti buxhetor i këtij viti do të jetë aq i gjerë sa 5.5 për qind e PBB-së, në vend të 4.5 përqind të parashikuar. Qeveria gjithashtu ka të ngjarë të projektojë një deficit për vitin e ardhshëm më të gjerë se 3.7 përqind e PBB-së që parashikohet aktualisht, raportoi Reuters. Ajo do të prezantojë projekt-buxhetin e saj 2024 dhe parashikimet ekonomike më vonë këtë javë.

“Bankat kanë fituar,” tha një ekzekutiv bankar italian, i cili dha anonimitetin për të folur për një çështje të ndjeshme. “I gjithë ligji është ndryshuar. Bankat do të duhet të bëjnë një zgjedhje politike: nëse duan të detyrojnë qeverinë, do të paguajnë taksën; nëse duan t’i shpëtojnë, ata do të rrisin kapitalin e tyre. Në këtë rast, të ardhurat [e Thesarit] do të jenë zero!”

Rritje apo sqarim?

Përjashtimi i zotërimeve të borxhit italian, në veçanti, ishte kërkuar në mënyrë eksplicite nga Shoqata Italiane e Bankave (ABI) dhe ishte bërë jehonë nga Antonio Tajani i Forza Italia, një nga dy zëvendëskryeministrat në kabinetin e Melonit.

Ministria e financave, megjithatë, i tha POLITICO-s se “nuk ndryshon asgjë” dhe se taksa nuk përfshinte kurrë fitimet nga zotërimet e obligacioneve në radhë të parë, të cilat tashmë tatohen me një 12.5 përqind fiks. Një zyrtar argumentoi se rivalët e koalicionit dhe ABI ishin thjesht “shpirtës të frikës” kur bënin thirrje për përjashtimin e obligacioneve. Ky pretendim nga ana e tij ngriti vetullat me drejtuesit e bankave ende në negociata me qeverinë mbi hartimin e projektligjit.

Vëzhguesit e jashtëm janë gjithashtu skeptikë ndaj linjës së qeverisë.

“Le të themi se nuk ishte plotësisht e qartë, ose pse të gjithë do ta kërkonin atë”, tha Francesco Galietti, një ish-këshilltar i thesarit dhe themelues i konsulencës së riskut Policy Sonar. “Formulimi i projektligjit është pak i rrëshqitshëm”.

Njoftimi fillestar i qeverisë më 7 gusht ishte i lehtë në detaje, duke e bërë të lehtë kthimin prapa. Kur kjo shkaktoi trazira të tregut, qeveria ishte në të njëjtën mënyrë e shpejtë për të “sqaruar” se vetëm 0.1 përqind e aktiveve të një banke të caktuar do të prekeshin – edhe pse asnjë njoftim origjinal nuk përmbante asnjë detaj të tillë.

Cilido qoftë motivimi, plani i taksave i qeverisë tani është plotësisht në përputhje me krahun pro-bankar, Forza Italia të koalicionit – dhe mund të thuhet, në një mënyrë që është e vështirë për t’u hedhur poshtë, se ky ishte plani gjatë gjithë kohës.