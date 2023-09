Lideri çeçen, Kadyrov është krenar për djalin e tij që rrahu një të burgosur – Shikoni videon

Udhëheqësi çeçen Ramzan Kadyrov, tha sot se ishte krenar për djalin e tij adoleshent, Adamin, i cili rrahu një të burgosur të akuzuar për djegien e një kopje të Kuranit.

Në deklaratën e Kadyrov në Telegram, ai postoi një video ku shihet një i ri në kaki duke grushtuar dhe shkelmuar një burrë tjetër, përpara se ta hidhte në dysheme dhe ta godiste në kokë.

Udhëheqësi çeçen, i cili e përshkruan veten si një aleat të vendosur të presidentit rus Vladimir Putin, tha se ai publikoi videon për të pastruar çdo dyshim nëse incidenti, i raportuar fillimisht muajin e kaluar, ka ndodhur në të vërtetë. “Ai e rrahu dhe bëri gjënë e duhur”, tha Kadyrov.

“Pa ekzagjerim, po, jam krenar për energjinë e Adamit”, tha ai. Ai shtoi se e respekton djalin e tij sepse ka fituar “ideale për nder, dinjitet dhe mbrojtje të fesë së tij, ideale që i ka një i rritur”.

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.

“There are still disputes online about the fact of Adam Kadyrov’s beating of Holy Quran burner Nikita Zhuravel, an accomplice of the… pic.twitter.com/MfAEn84OHd

