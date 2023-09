“Mbeta para kohe jetime”/ Vajza e Afrim Bunjakut prek me fjalët: Nuk e di si të jetoj pa ty, pa heroin tim! Jemi krenar për ty

Vajza e policit Afrim Bunjaku, i cili u vra dje në veri, u është drejtuar me disa fjalë prekëse të pranishmëve në ceremoninë e që u mbajt në nderim të tij.









Mesazhi vajzës së Afrim Bunjakut:

Heroi im, babai im. Sa e vështirë e kam të shkruaj për ty. Para kohe mbeta jetim. Kurrë nuk e kam menduar ikjen tënde. Na ke lënë një plagë të madhe në zemrat tona. Babë. Nuk e di si të jetoj pa ty, pa heroin tim. Të gjitha na mësove, por jo si të jetojmë pa ty. Babai ishte njëri i dashur për familjen, shoqërinë dhe për punën, ku edhe flijoi jetën për këtë vend. Ne dhe Kosova të gjithë jemi krenar me ty. Mundi dhe punën që e kë bërë për këtë vend, të premtoj që do të jemi krenar me ty dhe do të ndjekim të gjithë rrugën tënde. Me mall dhe me dhimbje do të kujtojmë të gjithë