Mos harroni çadrën! Vranësirat do të jenë prezente, njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme

Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime të vranësirash mesatare dhe hera-herës të dendura. Vranësirat do të jenë më tepër prezente përgjatë relieveve malore në veri dhe veriperëndim, ku në orët e mbrëmjes do të ketë shi me intensitet të ulët, lokalisht shtrëngata.









Era do të fryjë me drejtim juglindje-jug, e lehtë e lokalisht mesatare.

Valëzimi në dete 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C Sigla Shkodër 12/25 diell re shi Kukës 6/23 diell re Lezhë 9/25 diell re shi Dibër 4/22 diell re Durrës 12/28 diell re Tiranë 14/27 diell re Elbasan 13/26 diell re Berat 9/26 diell re Vlorë 13/26 diell re Korçë 5/21 diell re Gjirokastër 6/26 diell re Sarandë 15/28 diell re

/Agjencisë Telegrafike Shqiptare